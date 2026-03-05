Yeni Şafak
Zehir tacirlerine darbe: 67 ilde dev operasyon! 638 gözaltı

15:265/03/2026, Perşembe
G: 5/03/2026, Perşembe
IHA
İçişleri Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı, son 5 günde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik 67 ilde icra edilen operasyonlarda 638 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada,
"Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıklarımız koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince toplam 67 ilde 895 ekip, 2 bin 237 personel, 12 hava aracı ve 21 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla ‘uyuşturucu madde satıcılarına’ yönelik operasyonlar düzenlendi. Son 5 gündür düzenlenen operasyonlarımızda 574 kilogram uyuşturucu madde ile 755 bin 614 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 638 şüpheli yakalandı. 266'sı tutuklandı, 68'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Gençlerimizi ve toplum sağlığını hedef alan zehir tacirlerine karşı yürütülen operasyonlarımız, ülke genelinde etkin ve kesintisiz şekilde sürdürülmektedir. Daire Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, kahraman polislerimizi ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz"
ifadelerine yer verildi.

266 şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 266'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 68 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, diğer şüphelilerin adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Operasyona 895 ekip katıldı

Halk sağlığını ve gençleri hedef alan uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda personel ve teknik imkanlar seferber edildi. Operasyonlara; 895 ekip, 2 bin 237 personel, 12 hava aracı ve 21 narkotik dedektör köpeği katılım sağladı.

"Mücadele kesintisiz sürecek"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, uyuşturucuyla mücadelenin ülke genelinde etkin ve kesintisiz bir şekilde sürdürüleceği vurgulandı. Operasyonları başarıyla gerçekleştiren polis ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılıkları tebrik edildi.




#İçişleri Bakanlığı
#operasyon
#Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı
