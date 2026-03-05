Zehir tacirlerine darbe: 67 ilde dev operasyon! 638 gözaltı

İçişleri Bakanlığı, son 5 günde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik 67 ilde icra edilen operasyonlarda 638 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
266 şüpheli tutuklandı
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 266'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 68 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, diğer şüphelilerin adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Operasyona 895 ekip katıldı
Halk sağlığını ve gençleri hedef alan uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda personel ve teknik imkanlar seferber edildi. Operasyonlara; 895 ekip, 2 bin 237 personel, 12 hava aracı ve 21 narkotik dedektör köpeği katılım sağladı.
"Mücadele kesintisiz sürecek"
Bakanlıktan yapılan açıklamada, uyuşturucuyla mücadelenin ülke genelinde etkin ve kesintisiz bir şekilde sürdürüleceği vurgulandı. Operasyonları başarıyla gerçekleştiren polis ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılıkları tebrik edildi.