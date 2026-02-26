Mardin'de 14 yıl hapis cezalı firari JASAT'la yakalandı

Mardin’de hakkında silah kaçakçılığı ile uyuşturucu madde imal ve ticareti suçlarından 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi JASAT ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında firari hükümlü takibe alındı. Yaklaşık 9 ay süren ısrarlı ve titiz çalışmalar sonucu yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Mardin İl Jandarma Komutanlığının, aranan şahısların yakalanmasına yönelik faaliyetlerine kararlılıkla devam edeceği bildirildi.