Mardin'de 14 yıl hapis cezalı firari JASAT'la yakalandı

18:0026/02/2026, Perşembe
JASAT ekipleri firari hükümlüyü yakaladı.
Mardin’de silah kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti suçlarından 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin 9 aylık titiz takibi sonucu yakalandı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edilen hükümlüyle ilgili Mardin İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini açıkladı.

Mardin’de hakkında silah kaçakçılığı ile uyuşturucu madde imal ve ticareti suçlarından 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi JASAT ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında firari hükümlü takibe alındı. Yaklaşık 9 ay süren ısrarlı ve titiz çalışmalar sonucu yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Mardin İl Jandarma Komutanlığının, aranan şahısların yakalanmasına yönelik faaliyetlerine kararlılıkla devam edeceği bildirildi.



