İzmir'de 1,3 ton uyuşturucu madde ele geçirildi

15:5811/03/2026, Çarşamba
DHA
İzmir'in Torbalı ilçesinde bir araçta yapılan aramada uyuşturucu bulundu.
İzmir'in Torbalı ilçesinde bir araçta yapılan aramada uyuşturucu bulundu.

İçişleri Bakanlığı, İzmir'de düzenlenen operasyonda 1 kişinin yakalandığını ve 1 ton 346,5 kilo skunk ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir'in Torbalı ilçesinde bir araçta yapılan aramada, 1 ton 346,5 kilo skunk ile 57 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. 1 şüpheli yakalandı.



