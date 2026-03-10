Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kayseri
Zehir taciri hakim karşısına çıktı: 18 yıl 9 ay hapis

Zehir taciri hakim karşısına çıktı: 18 yıl 9 ay hapis

17:4610/03/2026, Salı
IHA
Sonraki haber
Duruşmada tanıklar, uyuşturucuyu sanık K.Y.’den aldıklarını mahkemede söyledi.
Duruşmada tanıklar, uyuşturucuyu sanık K.Y.’den aldıklarını mahkemede söyledi.

Kayseri’de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan sanık K.Y., Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada 18 yıl 9 ay hapis ve 187 bin 500 TL adli para cezasına çarptırıldı.

Kayseri’de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla hakim karşısına çıkan sanığa mahkeme 18 yıl 9 ay hapis ve 187 bin 500 TL adli para cezası verdi.

Kayseri’de güvenlik güçlerinin 26 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirdiği operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınarak, tutuklanan K.Y. Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Duruşmada operasyon sırasında gözaltına alınan şahıslar H.A. ve M.B. tanık olarak dinlendi. Tanıklar üzerlerinde çıkan uyuşturucu maddeyi sanık K.Y.’den aldıklarını söyledi. K.Y. ise 2018 yılında cezaevinden çıktığını o tarihten olay tarihine kadar esnaflık yaptığını belirterek, uyuşturucu ticareti yapmadığını, tanık olarak dinlenen kişilerin kendisine olan borcunu ödediklerini söyledi. Yapılan yargılama sonucu mahkeme heyeti tutuklu sanık K.Y.’yi sentetik uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 18 yıl 9 ay hapis ve 187 bin lira adli para cezası ile cezalandırdı.



#Kayseri
#Uyuşturucu
#Operasyon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
SGK Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihi 2026! Ramazan Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak, bu hafta yatar mı? 4A, 4B, 4C'li...