Zehir taciri hakim karşısına çıktı: 18 yıl 9 ay hapis

Kayseri’de güvenlik güçlerinin 26 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirdiği operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınarak, tutuklanan K.Y. Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Duruşmada operasyon sırasında gözaltına alınan şahıslar H.A. ve M.B. tanık olarak dinlendi. Tanıklar üzerlerinde çıkan uyuşturucu maddeyi sanık K.Y.’den aldıklarını söyledi. K.Y. ise 2018 yılında cezaevinden çıktığını o tarihten olay tarihine kadar esnaflık yaptığını belirterek, uyuşturucu ticareti yapmadığını, tanık olarak dinlenen kişilerin kendisine olan borcunu ödediklerini söyledi. Yapılan yargılama sonucu mahkeme heyeti tutuklu sanık K.Y.’yi sentetik uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 18 yıl 9 ay hapis ve 187 bin lira adli para cezası ile cezalandırdı.