Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kayseri
Firari hükümlü evde halıların arasında yakalandı

Firari hükümlü evde halıların arasında yakalandı

21:499/03/2026, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
24 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.E., düzenlenen operasyonda yakalandı
24 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.E., düzenlenen operasyonda yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "nitelikli cinsel istismar" suçundan hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.E.'nin evine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda şahıs, evdeki halıların arasında gizlenirken bulundu.

Kayseri’de ‘nitelikli cinsel istismar’ suçundan 24 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, ikamette saklandığı halıların arasında yakalandı. İşlemleri tamamlanan şahıs cezaevine teslim edildi.


Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere operasyon düzenlendi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda, hakkında ‘nitelikli cinsel istismar’ suçundan 24 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.E. (32) ikamette saklandığı halıların arasında yakalandı. İşlemleri tamamlanan M.A.E. cezaevine teslim edildi.



#Cinsel istismar
#firari
#yakalandı
#şüpheli
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Mart ara tatilinde öğretmen seminerleri nasıl yapılacak, online olacak mı? Bakan Tekin açıkladı