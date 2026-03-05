Yeni Şafak
Gri kategoride aranan firari FETÖ'cü Sakınan tutuklandı

20:035/03/2026, Perşembe
IHA
Firari FETÖ'cü Sakınan, dolabın arkasındaki bölmede saklandığı yerde yakalandı
Firari FETÖ'cü Sakınan, dolabın arkasındaki bölmede saklandığı yerde yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 10 yıldır aranan firari FETÖ'cü eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Şadan Sakınan'ı tutulama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. Sakınan, ifadesinin ardından tutuklandı.

Eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Şadan Sakınan,
"silahlı terör örgütüne üye olma"
ve
"görevi kötüye kullanma"
suçlarından nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ yargı yapılanmasına yönelik soruşturma çerçevesinde 10 yıldır aranan eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Şadan Sakınan, emniyetteki işlemlerinin ardından, sağlık kontrolünden geçirilerek Ankara Adliyesi’ne getirildi. Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren Sakınan, tutuklama talebiyle Sulh Ceza hakimliğine sevk edildi. Sakınan, ifadesinin ardından
"silahlı terör örgütüne üye olma"
ve
"görevi kötüye kullanma"
suçlarından tutuklandı.


