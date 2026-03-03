Yeni Şafak
Firari FETÖ hükümlüsü operasyonla yakalandı

17:203/03/2026, Salı

17:203/03/2026, Salı
AA
Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. (Foto: Arşiv)
Yozgat'ta FETÖ üyeliği gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü düzenlenen operasyonla yakalandı.

Yozgat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, bu kapsamda FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ş'yi yakaladı.

Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.



#FETÖ
#firari hükümlü
#Yozgat
