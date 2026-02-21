Yeni Şafak
Seyir halindeki otomobil bir anda alev aldı

20:5021/02/2026, Cumartesi
IHA
Otomobil çıkan yangın sonrası hurdaya döndü.
Otomobil çıkan yangın sonrası hurdaya döndü.

Yozgat’ta terminal kavşağında ilerleyen bir otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı. Can kaybı yaşanmazken araç tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yozgat’ta seyir halindeki bir otomobil alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre Yozgat terminal kavşağında H.B. idaresindeki 06 CVF 354 plakalı Volkswagen marka otomobilden duman yükselmeye başladı. Araçtan yükselen dumanı gören sürücünün ihbarı üzerine olay yerine emniyet, sağlık ve Yozgat Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri hızlıca müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü. Söndürülen otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olayda can kaybı yaşanmazken otomobil kullanılamaz hale geldi.



