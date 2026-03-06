Firari hükümlü kapıyı açmayınca jandarma çilingir vasıtasıyla içeri girdi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı JASAT ekipleri ile Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan kişilere yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında hakkında ve 11 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranması bulunan ve cinsiyetini terk ettiği öğrenilen D.C.Ö.’nün Karaçay Mahallesi 275 Sokak’ta bulunan bir apartman dairesinde olduğu bilgisine ulaşıldı.