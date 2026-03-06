Yeni Şafak
Firari hükümlü kapıyı açmayınca jandarma çilingir vasıtasıyla içeri girdi

Firari hükümlü kapıyı açmayınca jandarma çilingir vasıtasıyla içeri girdi

00:396/03/2026, Cuma
DHA
11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs ekiplerin çağrısına rağmen kapıyı açmadı
11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs ekiplerin çağrısına rağmen kapıyı açmadı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, hakkında 11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari D.C.Ö., jandarma operasyonuyla yakalandı. Karaçay Mahallesi'ndeki adreste "teslim ol" çağrılarına 4 saat boyunca direnen ve evdeki Pitbull cinsi köpeğiyle risk oluşturan şüpheli, savcılık izniyle çilingir yardımıyla eve giren ekiplerce gözaltına alındı.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde 11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan cinsiyetini terk ettiği öğrenilen kişi D.C.Ö., eve gelen jandarma ekiplerine kapıyı açmadı. 4 saat süresince kapıyı açmayan firari şüpheli, savcılık izninin ardından çilingir yardımıyla eve giren jandarma görevlileri tarafından gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı JASAT ekipleri ile Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan kişilere yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında hakkında ve 11 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranması bulunan ve cinsiyetini terk ettiği öğrenilen D.C.Ö.’nün Karaçay Mahallesi 275 Sokak’ta bulunan bir apartman dairesinde olduğu bilgisine ulaşıldı.

"Teslim ol" çağrılarına rağmen kapıyı açmadı

Jandarma ekipleri saat 13.00 sıralarında eve baskın yaptı. Jandarma ekiplerinin ‘teslim ol’ çağrılarına rağmen D.C.Ö. ekiplere kapıyı açmadı. Aynı zamanda evde bulunan sahibi olduğu Pitbull cinsi köpeğin de risk oluşturmasından dolayı adrese Nazilli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü kadrosunda bulunan veteriner ekibi de çağırıldı.

Yaklaşık 4 saat süren çabaların ardından kapının açılmaması üzerine, cumhuriyet savcılığından alınan izin sonrası jandarma ekipleri, çilingir yardımıyla evin içerisine girerek D.C.Ö.’yü gözaltına aldı. D.C.Ö. Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürülürken, köpek ise bir yakınına teslim edildi.





