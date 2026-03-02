Gri listedeki firari savcı dolabın arkasında yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunun talimatları doğrultusunda, firari örgüt mensuplarının tespit ve yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Sakınan’ın saklandığı adres belirlendi.

Hakkında Ankara Ağır Ceza Mahkemelerince “FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak” ile iki ayrı “görevi kötüye kullanmak” suçlarından yakalama emri bulunan Sakınan için 2 Mart’ta operasyon düzenlendi.

Operasyonda çarpıcı bir ayrıntı ortaya çıktı. Sakınan’ın, ikamet ettiği evde sürgülü gardırobun arkasına gizli bir bölme oluşturduğu, bu alana yastık ve battaniyeler yerleştirerek saklandığı tespit edildi.

Dışarıdan bakıldığında sıradan bir dolap görünümü veren bölümün arkasında dar bir yaşam alanı hazırlandığı, zanlının yakalanmamak için bu düzeneği kullandığı belirlendi.

Gözaltına alınan Sakınan’ın işlemlerinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdüğü bildirildi. Operasyonla birlikte, gri kategoride aranan bir ismin daha adalete teslim edildiği kaydedildi.







