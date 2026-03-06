Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kayseri'de 30 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde arananların yakalanmasına yönelik farklı adreslere operasyon düzenledi.
"Hırsızlık" suçundan 30 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ç. (23) ekiplerce yakalandı.
