Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kayseri'de 30 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Kayseri'de 30 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

13:036/03/2026, Cuma
AA
Sonraki haber
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de 30 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde arananların yakalanmasına yönelik farklı adreslere operasyon düzenledi.

"Hırsızlık" suçundan 30 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ç. (23) ekiplerce yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.



#FİRARİ
#hükümlü
#kayseri
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) heyecanı başladı! ÖSYM DGS başvuruları ne zaman 2026? DGS başvuruları hangi tarihte başlayacak?