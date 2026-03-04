Hapis cezası bulunan hükümlü AVM'de iftar yaparken yakalandı

Erzurum'da hakkında 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, bir alışveriş merkezinde iftar yaptığı sırada yakalandı.

Bu kapsamda ekipler, "kamu kurum ve kuruluşlarından hırsızlık" suçundan 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari M.A'nın (32), Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinde iftar yaptığını tespit etti.