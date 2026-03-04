Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Erzurum
Hapis cezası bulunan hükümlü AVM'de iftar yaparken yakalandı

Hapis cezası bulunan hükümlü AVM'de iftar yaparken yakalandı

22:044/03/2026, Çarşamba
AA
Sonraki haber
sağlık kontrolünden geçirilen hükümlü, işlemleri için emniyete götürüldü. (Foto: Arşiv)
sağlık kontrolünden geçirilen hükümlü, işlemleri için emniyete götürüldü. (Foto: Arşiv)

Erzurum Emniyet Müdürlüğü ekipleri, “kamu kurum ve kuruluşlarından hırsızlık” suçundan 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı bir alışveriş merkezinde iftar yaptığı sırada yakaladı. Zanlı, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü ve adliyeye sevk edilecek.

Erzurum'da hakkında 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, bir alışveriş merkezinde iftar yaptığı sırada yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, "kamu kurum ve kuruluşlarından hırsızlık" suçundan 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari M.A'nın (32), Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinde iftar yaptığını tespit etti.

Zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Erzurum Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen hükümlü, işlemleri için emniyete götürüldü.

Zanlının emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.



#adliye
#alış-veriş
#emniyet
#Erzurum
#polis
#zanlı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Cemre düşme tarihleri 2026: Üçüncü cemre ne zaman toprağa düşecek?