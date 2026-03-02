Yeni Şafak
6 ilde yoğun kar: 89 yol ulaşıma kapandı

13:482/03/2026, Pazartesi
AA
Foto: Arşiv.
Yoğun kar sebebiyle 6 ilde 89 yol ulaşıma kapandı. Kapalı yolları açmak için karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle kırsaldaki 52 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışma başlattı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Ardahan'da 17, Kars'ta ise 4 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarında karla mücadele çalışması yürütüyor.

Van

Van'da kar ve tipi nedeniyle 2 mahalle ve 9 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri, kapalı 11 yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bitlis

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, son günlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle 4 köy yolunun kapalı olduğunu belirtti.

Kurtkan, köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için ekiplerin 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Karayolları ve Bitlis Belediyesi ekipleri de ana arterler ile ara yollarda karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Hakkari

Hakkari'de de karla mücadele ekipleri, ulaşımda aksamanın yaşanmaması için çaba gösteriyor.

Şemdinli ilçesinde kar nedeniyle kapanan Alan köyünün yolunu açan ekipler, bazı güzergahlarda da yol genişletme çalışması yaptı.

Ekipler, ulaşımın sağlanamadığı Yüksekova ilçesine bağlı Armutdüzü köyü Aktoprak mezrası yolunda çığ riski nedeniyle çalışma yapamadı.



