Sıcaklıklar mevsim normali üzerinde! Meteoroloji 2 Mart il il hava durumu raporunu yayınladı

2/03/2026, Pazartesi
28 Şubat-6 Mart haftasında Türkiye genelinde mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıklar batıda artış eğilimine girerken, doğu bölgelerinde soğuk hava etkisini sürdürecek. Yağışlar yerel ve aralıklı olacak, yüksek rakımlı illerde kar yağışı görülebilir. Vatandaşların hava durumunu takip etmeleri ve gerekli önlemleri almaları önemli olacak. Peki, bugün (2 Mart Pazartesi günü) hava nasıl olacak? Hangi ilde hava sıcaklığı kaç derece? İşte ayrıntılar.

Hava durumu tahminleri il il Meteoroloji tarafından yayınlandı. Kar yağışı ve sağanak yağış geçtiğimiz hafta yurt genelinde etkili olurken, sıcaklıklar artmaya başlayacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre bugün Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yağışlı geçeceği, yağışların kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Öte yandan hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, diğer yerlerde normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Bugün (2 Mart Pazartesi) hava nasıl olacak?


Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, diğer yerlerde normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Güneş yüzünü gösterecek


Bugün ülke genelinde hava açık ama sis de etkili olacak. Beş büyük kentte görülecek güneşin etkisiyle sıcaklık biraz artacak. İstanbul 15, Ankara 11, İzmir 18, Bursa 16, Antalya 19 derece. Marmara Bölgesi’nin genelinde hava sakin olacak. Edirne 14, Kocaeli 16 derece. İç Anadolu’da da güneş görülecek. Eskişehir 13’e kadar çıkabilecek sıcaklık Sivas’ta 3 Kayseri’de -8’e kadar inecek. Sivas ve Kayseri’de gece saatlerinde don görülecek. Ege’de güneşli ve rüzgarlı bir hava hakim olacak. Manisa ve Muğla 15, Bodrum 17 derece. Güneşin görüleceği Akdeniz’de akşam saatlerinde ayaz var. Öğle saatlerinde Adana 16, Kahramanmaraş 13 derece olarak ölçülecek. Gece saatlerinde ise Hatay’da sıcaklık eksi 3 dereceye kadar inecek.

Karadeniz’e de güneşli bir hava hakim olacak. Trabzon-Rize kesimi bulutlu, Bolu 9, Samsun 11, Trabzon 8 derece.


Doğu ve Güneydoğu Anadolu geneli az bulutlu ve güneşli. Erzurum -3, Gaziantep 12 derece.

İl il tüm bölgelerdeki güncel hava durumu



MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.


EDİRNE 1°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 4°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 1°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 2°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu






EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR -1°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 4°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 6°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 2°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu





AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

ADANA 4°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 7°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 4°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 6°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu





İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

ANKARA -1°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR -1°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu


KAYSERİ -7°C, 2°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA -1°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

BOLU -3°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu


DÜZCE 0°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU -3°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 2°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu




ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, doğusu yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA -3°C, 10°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 2°C, 11°C

Parçalı bulutlu

TOKAT -6°C, 6°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 4°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusunun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -11°C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS -13°C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MALATYA -4°C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN -9°C, 2°C

Parçalı ve az bulutlu


GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR -1°C, 13°C

Az bulutlu

GAZİANTEP -1°C, 13°C

Az bulutlu

SİİRT 0°C, 10°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA 3°C, 14°C

Az bulutlu











