ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, doğusu yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA -3°C, 10°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 2°C, 11°C

Parçalı bulutlu

TOKAT -6°C, 6°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 4°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusunun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -11°C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS -13°C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MALATYA -4°C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN -9°C, 2°C

Parçalı ve az bulutlu





GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR -1°C, 13°C

Az bulutlu

GAZİANTEP -1°C, 13°C

Az bulutlu

SİİRT 0°C, 10°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA 3°C, 14°C

Az bulutlu







































