28 Şubat-6 Mart haftasında Türkiye genelinde mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıklar batıda artış eğilimine girerken, doğu bölgelerinde soğuk hava etkisini sürdürecek. Yağışlar yerel ve aralıklı olacak, yüksek rakımlı illerde kar yağışı görülebilir. Vatandaşların hava durumunu takip etmeleri ve gerekli önlemleri almaları önemli olacak. Peki, bugün (2 Mart Pazartesi günü) hava nasıl olacak? Hangi ilde hava sıcaklığı kaç derece? İşte ayrıntılar.
Hava durumu tahminleri il il Meteoroloji tarafından yayınlandı. Kar yağışı ve sağanak yağış geçtiğimiz hafta yurt genelinde etkili olurken, sıcaklıklar artmaya başlayacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre bugün Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yağışlı geçeceği, yağışların kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Öte yandan hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, diğer yerlerde normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Bugün (2 Mart Pazartesi) hava nasıl olacak?
Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, diğer yerlerde normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Güneş yüzünü gösterecek
Bugün ülke genelinde hava açık ama sis de etkili olacak. Beş büyük kentte görülecek güneşin etkisiyle sıcaklık biraz artacak. İstanbul 15, Ankara 11, İzmir 18, Bursa 16, Antalya 19 derece. Marmara Bölgesi’nin genelinde hava sakin olacak. Edirne 14, Kocaeli 16 derece. İç Anadolu’da da güneş görülecek. Eskişehir 13’e kadar çıkabilecek sıcaklık Sivas’ta 3 Kayseri’de -8’e kadar inecek. Sivas ve Kayseri’de gece saatlerinde don görülecek. Ege’de güneşli ve rüzgarlı bir hava hakim olacak. Manisa ve Muğla 15, Bodrum 17 derece. Güneşin görüleceği Akdeniz’de akşam saatlerinde ayaz var. Öğle saatlerinde Adana 16, Kahramanmaraş 13 derece olarak ölçülecek. Gece saatlerinde ise Hatay’da sıcaklık eksi 3 dereceye kadar inecek.
Karadeniz’e de güneşli bir hava hakim olacak. Trabzon-Rize kesimi bulutlu, Bolu 9, Samsun 11, Trabzon 8 derece.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu geneli az bulutlu ve güneşli. Erzurum -3, Gaziantep 12 derece.
İl il tüm bölgelerdeki güncel hava durumu
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
EDİRNE 1°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 4°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 1°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 2°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR -1°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 4°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 6°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 2°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
ADANA 4°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 7°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 4°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN 6°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
ANKARA -1°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR -1°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ -7°C, 2°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA -1°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
BOLU -3°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 0°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU -3°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 2°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, doğusu yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA -3°C, 10°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 2°C, 11°C
Parçalı bulutlu
TOKAT -6°C, 6°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 4°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusunun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -11°C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS -13°C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
MALATYA -4°C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN -9°C, 2°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR -1°C, 13°C
Az bulutlu
GAZİANTEP -1°C, 13°C
Az bulutlu
SİİRT 0°C, 10°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA 3°C, 14°C
Az bulutlu