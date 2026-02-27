Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 27 Şubat 2026 Cuma günü için dondurucu soğuk, fırtına ve kar yağışı uyarısında bulundu. Aralarında büyükşehirlerin de bulunduğu 31 ilde "sarı kod" alarmı verilirken, ulaşımda aksamalar ve çığ tehlikesine karşı vatandaşlar uyarıldı.
Türkiye, Şubat ayının son günlerine sert kış koşullarıyla veda ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son verilerine göre; ülke genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin altına gerilerken, kuzey ve doğu kesimlerde kar yağışı, kıyı bölgelerde ise fırtına etkisini artırıyor.
31 İlde Sarı Kod: Kar ve Fırtına Kapıda
Meteoroloji tarafından yayımlanan uyarı haritasında; Adana, Erzurum, Samsun, Trabzon, Van ve Diyarbakır'ın da aralarında bulunduğu 31 il için "sarı kod" uyarısı yapıldı. Karadeniz kıyı hattı boyunca kuvvetli sağanak yağış beklenirken; iç kesimlerde, İç Anadolu'da ve Doğu Anadolu'da yoğun kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor. Özellikle Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinde kar kalınlığının 35 santimetreyi bulabileceği öngörülüyor.
Fırtına ve Çığ Riski: "Tedbirli Olun"
Sadece kar yağışı değil, şiddetli rüzgar da yaşamı olumsuz etkileyecek. Akdeniz, Güney Ege ve İç Anadolu'nun güneyinde rüzgarın hızının saatte 70-80 kilometreye ulaşması bekleniyor. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun eğimli yamaçlarında ise artan kar örtüsü nedeniyle çığ tehlikesi en üst seviyede. Yetkililer; çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşları uyardı.
Bölgelere Göre Son Durum
Marmara: İstanbul’un yüksek kesimlerinde ve doğu yakasında karla karışık yağmur etkili olurken, hava sıcaklığı 7 derece civarında seyrediyor.
Karadeniz: Samsun, Ordu, Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli sağanak; iç kesimlerdeki Bolu ve Gümüşhane çevresinde ise yoğun kar yağışı hakim.
İç ve Doğu Anadolu: Bölge genelinde dondurucu soğuklar ve buzlanma etkili. Gece sıcaklıklarının sıfırın altında 10 derecelere kadar düşmesi bekleniyor.
Ege ve Akdeniz: Güney Ege kıyıları ile Doğu Akdeniz’de fırtına etkili olurken, Antalya ve Adana gibi illerde hava parçalı bulutlu ancak rüzgarlı.
Meteoroloji, özellikle sabah ve gece saatlerinde iç bölgelerde görülecek buzlanma ve don olayına karşı sürücülerin zincirsiz yola çıkmaması gerektiğini hatırlattı. Yağışlı sistemin hafta sonu itibarıyla doğu bölgelere kayarak etkisini yavaş yavaş kaybetmesi bekleniyor.
Üç büyük şehirde hava nasıl olacak?
İstanbul: 7°C - Parçalı ve çok bulutlu.
Ankara: 3°C - Hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
İzmir: 13°C - Az bulutlu.
31 ile sarı uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) uyarıları ve o iller şunlar:
Adana (Fırtına)
Adıyaman (Kar)
Ağrı (Kar)
Artvin (Kar ve yağmur)
Bingöl (Kar)
Bitlis (Kar)
Diyarbakır (Kar)
Elazığ (Kar)
Erzincan (Kar)
Erzurum (Kar)
Giresun (Kar ve yağmur)
Gümüşhane (Kar)
Hakkari (Kar ve yağmur)
Mersin (Fırtına)
Kars (Kar)
Malatya (Kar)
Kahramanmaraş (Fırtına)
Muş (Kar)
Ordu (Kar ve yağmur)
Rize (Kar ve yağmur)
Samsun (Kar ve yağmur)
Siirt (Kar)
Tokat (Kar)
Trabzon (Kar ve yağmur)
Tunceli (Kar)
Van (Kar ve yağmur)
Bayburt (Kar)
Batman (Kar)
Şırnak (Kar ve yağmur)
Ardahan (Kar)
Iğdır (Kar)
Meteoroloji 'Sarı' kod uyarısı nedir?
Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalı.
