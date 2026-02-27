Bölgelere Göre Son Durum

Marmara: İstanbul’un yüksek kesimlerinde ve doğu yakasında karla karışık yağmur etkili olurken, hava sıcaklığı 7 derece civarında seyrediyor.





Karadeniz: Samsun, Ordu, Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli sağanak; iç kesimlerdeki Bolu ve Gümüşhane çevresinde ise yoğun kar yağışı hakim.





İç ve Doğu Anadolu: Bölge genelinde dondurucu soğuklar ve buzlanma etkili. Gece sıcaklıklarının sıfırın altında 10 derecelere kadar düşmesi bekleniyor.





Ege ve Akdeniz: Güney Ege kıyıları ile Doğu Akdeniz’de fırtına etkili olurken, Antalya ve Adana gibi illerde hava parçalı bulutlu ancak rüzgarlı.