Kar geri dönüyor! Hafta ortasına dikkat

Türkiye yeni haftaya genel olarak açık ve güneşli bir havayla başlasa da, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verileri hafta ortasından itibaren dondurucu soğukların ve kar yağışının geri döneceğine işaret ediyor. Bugün yurt genelinde parçalı bulutlu ve açık bir hava hakimken; Doğu Karadeniz'de yağmur, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda ise kar yağışı bekleniyor.

MARMARA'YA BUZLANMA UYARISI

Ayrıca yetkililer, gece ve sabah saatlerinde Marmara Bölgesi ile iç ve doğu kesimlerde yaşanabilecek sis, buzlanma ve don olaylarına karşı sürücüleri ve vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyarıyor.

KIŞ BİTMEDİ

Çarşamba gününden itibaren ise kış yüzünü yurdun büyük bir bölümünde yeniden gösterecek. Batı illeri dışında kalan yurt genelinde yağışlı sistem etkili olmaya başlarken, özellikle iç ve doğu kesimlerde sıcaklıkların hissedilir derecede düşmesiyle birlikte yoğun kar yağışı öngörülüyor.

Aynı gün Karadeniz kıyıları ile Hatay, Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde ise yağışlar sağanak şeklinde kendini gösterecek. Cuma gününe gelindiğinde yağış dalgası yönünü batıya çevirecek; Marmara Bölgesi'nin tamamı ve Karadeniz kıyılarında sağanak yağış etkili olurken, iç kesimlerde soğuk havayla birlikte kar yağışı hız kesmeden devam edecek.

BUGÜNÜN HAVA DURUMU

Öte yandan, bugün bazı illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek hava sıcaklık değerleri şu şekilde açıklandı:

İstanbul 4/12, Ankara -1/12, İzmir 6/17, Edirne 1/14, Denizli 4/16, Adana 4/19, Samsun 2/11, Erzurum -11/-1, Malatya -4/6, Kars -13/0, Diyarbakır -1/13 ve Gaziantep -1/13 derece.







