32 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü Yalova'da yakalandı

32 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü Yalova'da yakalandı

18:3126/02/2026, Perşembe
IHA
Hükümlü Kocaeli 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.
Hükümlü Kocaeli 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çınarcık’ta düzenlenen operasyonda, “Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Yağma” suçundan 32 yıl 2 ay hapis cezası bulunan K.Y. yakalanarak tutuklandı.

Yalova’da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 32 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürdüğü çalışmalar çerçevesinde, "Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Yağma" suçundan hakkında toplam 32 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.Y. Çınarcık ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

Yakalanarak gözaltına alınan K.Y. yasal işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Kocaeli 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.


