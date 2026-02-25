Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Muğla
Muğla'da villalara operasyon: Üç hükümlü yakalandı

Muğla'da villalara operasyon: Üç hükümlü yakalandı

22:1225/02/2026, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Villalarda yakalanan şüphelilerle birlikte silah ve uyuşturucu ele geçirildi.
Villalarda yakalanan şüphelilerle birlikte silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

Muğla’da düzenlenen operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi villalarda yakalandı. Polis ekipleri, adreslerde yaptığı aramalarda silah, mermi ve uyuşturucu hap ele geçirirken, şüphelilere yardım ettiği belirlenen bir kişi de gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca kayıp olarak aranan 2 çocuk bulunarak devlet korumasına teslim edildi. Şüphelilerden 3’ü tutuklanırken, 1 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen operasyonda, aranan 3 kişi yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, farklı suçlardan hakkında 30 yıl 11 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.İ.Ö'nün Çiftlik Mahallesi'ndeki villalarda olduğu belirlendi.

İki farklı adrese düzenlenen operasyonda, H.İ.Ö'nün yanı sıra farklı suçlardan hakkında 11 yıl 8 ay hapis cezası bulunan M.K. ve "dolandırıcılık" suçundan aranan İ.A. yakalandı.

Villada bulunan ve şüphelilere yardım ettiği belirlenen K.Ş. de gözaltına alındı.

Villa ve araçlarda yapılan aramada, otomatik tabanca, şarjör, bir miktar mermi ile uyuşturucu hap ele geçirildi. Cep telefonları ve bilgisayara el konuldu.

Operasyon düzenlenen villalarda bulunan, kayıp olarak aranan 2 çocuk, Muğla Çocuk Evleri Sitesi'ne teslim edildi.

İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.İ.Ö, M.K. ile İ.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

K.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



#Asayiş Büro Amirliği
#Fethiye
#firari hükümlü
#kesinleşmiş hapis cezası
#Muğla
#tutuklama
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Galatasaray nasıl tur atlar? Juventus karşısında hangi skorlar turu getiriyor? İşte senaryolar