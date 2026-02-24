Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Muğla
Kontrolden çıkan tır ormana devrildi: Sürücü ölümden döndü

Kontrolden çıkan tır ormana devrildi: Sürücü ölümden döndü

22:2724/02/2026, Salı
IHA
Sonraki haber
Tır ormana devrildi, sürücü ekiplerle kurtarıldı.
Tır ormana devrildi, sürücü ekiplerle kurtarıldı.

Muğla’da seyir halindeyken kontrolden çıkan bir tır, yol kenarındaki ormanlık alana devrildi. Araçta sıkışan sürücü, ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Muğla’nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan bir tırın yoldan çıkarak ormanlık alana devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Olay yerine sevk edilen ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde araçta sıkışan sürücü kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Çamlıbelen mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarda, seyir halindeki bir tırın henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki ormanlık alana devrildiği bildirildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan UMKE, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve jandarma ekipleri, kazaya müdahale etti.

Araçta sıkıştığı belirlenen sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapıldı. UMKE ekiplerinin koordineli çalışması ve itfaiyenin teknik desteğiyle sürücü bulunduğu yerden dikkatli bir şekilde çıkarıldı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk değerlendirmesinin ardından ambulansla en yakın hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



#Muğla
#Milas
#Tır
#Orman
#Kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul sahur vakti 25 Şubat: Sabah ezanı saat kaçta? 2026 Ramazan İstanbul İmsakiyesi