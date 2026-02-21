Yeni Şafak
Muğla’da kayalıklardan düşen genç kurtarıldı

21:3821/02/2026, Cumartesi
DHA
26 yaşındaki Cihan A. ekipler tarafından kurtarıldı
26 yaşındaki Cihan A. ekipler tarafından kurtarıldı

Muğla'da arkadaşına ait çantayı almak isterken dengesini kaybeden Cihan A. dengesini kaybederek kayalıklardan düştü. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yaralı şekilde ulaşılan A.'ya müdahale ederek, hastaneye kaldırdı.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde düştüğü kayalıklarda yaralanarak mahsur kalan Cihan A. (26), ekiplerin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Faralya Mahallesi Kabak Koyu mevkisinde meydana geldi. Cihan A., iddiaya göre arkadaşına ait çantayı almak isterken dengesini kaybederek kayalıklardan düştü. İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma Ölüdeniz Timi, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kayalık bölgedeki yaralıya ulaşarak ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra sağlık ekiplerine teslim edilen Cihan A., ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




#Mahsur
#Kayalık
#Kurtarma
