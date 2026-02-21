Muğla’da kayalıklardan düşen genç kurtarıldı

Olay, saat 15.30 sıralarında Faralya Mahallesi Kabak Koyu mevkisinde meydana geldi. Cihan A., iddiaya göre arkadaşına ait çantayı almak isterken dengesini kaybederek kayalıklardan düştü. İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma Ölüdeniz Timi, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kayalık bölgedeki yaralıya ulaşarak ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra sağlık ekiplerine teslim edilen Cihan A., ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.