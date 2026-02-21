İzmir'de ev yangınında can kaybı

Atatürk Mahallesi 2142 Sokak'taki evde, öğle saatlerinde yangın çıktı. Mehmet A. ve Güler A.’nın yaşadığı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları görenlerin ihbarıyla adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İddiaya göre, Mehmet A., balkona çıkıp kurtulurken, eşi ise içeride mahsur kaldı. İtfaiyecilerin alevleri kontrol altına almasının ardından içeri giren sağlık ekipleri, Güler A.'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcının incelemesinden sonra Güler A.'nın cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.