İzmir'de ev yangınında can kaybı

18:2821/02/2026, Saturday
DHA
İzmir’in Urla ilçesinde çıkan ev yangınında 68 yaşındaki Güler A. yaşamını yitirdi, eşi Mehmet A. dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. İlk belirlemelere göre yangının elektrik kaynaklı olabileceği değerlendirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir’in Urla ilçesinde, evde çıkan yangında Güler A. (68) hayatını kaybetti, dumandan etkilenen eşi Mehmet A. (71) ise hastaneye kaldırıldı. Yangının, elektrik kaynaklı çıkmış olabileceği değerlendiriliyor.

Atatürk Mahallesi 2142 Sokak'taki evde, öğle saatlerinde yangın çıktı. Mehmet A. ve Güler A.’nın yaşadığı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları görenlerin ihbarıyla adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İddiaya göre, Mehmet A., balkona çıkıp kurtulurken, eşi ise içeride mahsur kaldı. İtfaiyecilerin alevleri kontrol altına almasının ardından içeri giren sağlık ekipleri, Güler A.'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcının incelemesinden sonra Güler A.'nın cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Dumandan etkilenen Mehmet A. ise olay yerindeki ilk müdahaleden sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından ilk belirlemelere göre, yangının çıkış nedeninin elektrik kaynaklı olduğu öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.



