CHP'li Buca Belediyesi'nde skandal: Memurlar 7 aydır maaşlarını alamıyor

"Bizler bu kente kamu hizmeti sunan, sorumluluk taşıyan, görevini eksiksiz yerine getiren emekçileriz. Hizmet üretmeye devam ederken, hak edilmiş ödemelerin aylarca yapılmaması kabul edilemez. Bu süreç yalnızca ekonomik bir mesele değildir. Bu süreç emeğe verilen değerin açık göstergesidir. Artan hayat pahalılığı karşısında çalışanların gelir kaybına uğratılması vicdani değildir. Bugün burada yalnızca alacağımızı değil, onurumuzu, geleceğimizi ve çocuklarımızın hakkını savunuyoruz."