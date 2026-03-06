Kara yolunda otomobil yarışı cezasız kalmadı

Kayseri’de iki otomobil sürücüsü, kara yolunda yarış yaparken jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Yarış anları cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, araçlar 60 gün süreyle trafikten men edildi. Sürücülere ayrıca Karayolları Trafik Kanunu uyarınca idari para cezası uygulandı. İl Jandarma Komutanlığı, bu tür tehlikeli davranışların önlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.
Kayseri'nin Felahiye ilçesinde bir kara yolunda yarış yapan iki otomobil sürücüsüne idari para cezası uygulandı. Sürücülerin yarış yaptığı anlar, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal medyada Felahiye ilçesinde iki otomobilin yarış yaptıklarına dair paylaşıma yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda suça konu iki otomobil 60 gün süre ile trafikten men edilirken, sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddesi gereğince trafik idari para cezası uyguladı.