Kayseri’de 2 pilotun şehit olduğu uçak kazasına ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı ve takipsizlik kararı verildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı Değerlendirme ve Denetleme Başkanlığı tarafından emniyet inceleme raporuna da yer verilen kararda, "Kaza oluşumunda mevcut mevzuat hükümlerine aykırı bir hususun tespit edilemediği, kazanın meydana gelişinde kusur veya ihmali olan, kontrol, gözetim görevini aksatan bir personelin tespit edilemediği, kazanın oluşumunda idari açıdan bir kusur bulunmadığı, uçucuların kontrol ünitesine 4 bin 500- 6 bin 500 feet arasında tecrübe uçuşuna başlayacaklarını bildirdikten bir süre sonra herhangi bir acil durum bildirmeden uçağın aniden kontrolden çıkması, kaza sonrası enkazın tamamına yakının yanması ve kokpit içi ses kayıt ve tasarımsal olarak uçağın hareketlerini kaydeden veri kayıt cihazlarının olmaması nedeni ile kazayı çözümlemeye yönelik net bir bulguya ulaşılamadığından kazanın sebebinin tam olarak tespit edilemediği, tecrübe uçuşu hareketlerine uygun olmayan irtifada uçucuların havada yapmış olduğu hareketlere bağlı olarak ani şekilde uçağın kontrolünü kaybedilmesi ve kurtarmak için yeterli irtifanın olmadığının değerlendirildiği" belirtildi.