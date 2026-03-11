Yeni Şafak
Bursa'da kaçakçılık operasyonunda 3 milyon makaron ele geçirildi

15:1911/03/2026, среда
AA
Bursa'da polisin kaçakçılık operasyonunda 3 milyon makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa'ya yüksek miktarda makaron sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda Bursa-İstanbul Otoyolu'nda tedbir alan polis, A.S'nin kullandığı aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramalarda 3 milyon kaçak makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.S, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.




