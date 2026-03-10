Kocaeli merkezli 7 ilde dolandırıcılık operasyonu: 23 gözaltı

Kocaeli merkezli 7 ilde, sahte ilanlar ile dolandırıcılık yapanlara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 23 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin hesaplarında 105 milyon 861 bin 637 TL para giriş çıkışı olduğunu tespit edildi.

1 /7 Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte ilanlar ile açık hatlar üzerinden telefonla görüşmeler yapılarak birçok kişinin dolandırıldığı tespit etti.

2 /7 Yürütülen soruşturma kapsamında, suç örgütü üyelerinin hesaplarına 105 milyon 861 bin 637 TL para giriş çıkışı olduğu belirlendi.



3 /7 Kocaeli merkezli 7 ilde 23 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.



4 /7 Operasyonda suç örgütü lideri ve hakkında 81 yıl 4 ay kesilmiş hapis cezası bulunan H.İ.A.’nın da aralarında bulunduğu 23 şüpheli gözaltına alındı.

5 /7 Yapılan aramalarda 29 telefon, 32 sim kart, 2 tablet, 2 harddisk, 1 kurusıkıdan bozma tabanca ile 53 fişek ele geçirildi.



6 /7 Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.