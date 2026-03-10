Antalya'da siber dolandırıcılık operasyonu: Altı tutuklama

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bilişim sistemleri üzerinden dolandırıcılık yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.