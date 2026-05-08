Kırıkkale’de firari 2 hükümlü yakalandı

Edinilen bilgiye göre, "konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçundan hakkında 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.T. ile "hırsızlık" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A. ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan 2 hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.