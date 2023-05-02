Kirli ittifak artık gizlenmiyor: Kılıçdaroğlu'nun Van mitinginde HDP flamaları açıldı

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin ortağı olduğu Yedili Masa'nın fertlerinden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kendilerine yöneltilen 'terör örgütleriyle iş birliği yapıyorlar' eleştirilerine, "PKK ile iş tutanın Allah belasını versin. PKK'yla yan yana geleni Cenabıhak kahrı perişan eylesin" diyerek yanıt verdi. Akşener, geçtiğimiz aylarda da "Sırtımızı PKK'ya dayıyoruz" diyen ortaklarının söylemlerini görmezden gelerek 'HDP'yi legal ve meşru' gördüğünü ifade etmişti.