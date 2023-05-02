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Kirli ittifak artık gizlenmiyor: Kılıçdaroğlu'nun Van mitinginde HDP flamaları açıldı

Terör örgütü PKK elebaşlarının gün aşırı destek mesajları paylaştığı Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun miting için gittiği Van'da, HDP'liler CHP'lilerle birlikte yan yana parti flamalarını salladı.

16:32 . 2/05/2023 Salı
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Van

Van

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday gösterildiği Yedili Masa'ya en büyük destek terör örgütü PKK ve siyasi uzantısı HDP'den geliyor.

CHP'yi yalnız bırakmadılar

Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının netleşmesinden sonra aday çıkarmama kararı alan ve seçimlerde Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıklayan HDP, Van'da CHP'yi yalnız bırakmadı.

Van'a giden Kılıçdaroğlu'nun mitingine, HDP'liler de katıldı. Kılıçdaroğlu'nun şehre girişinde karşılayan HDP'liler miting alanında da yerlerini aldı.

HDP-CHP flamaları yan yana

Alana parti flamaları ile alana gelen HDP'liler CHP'lilerle birlikte yan yana bayraklarını salladı. Meydana eşiyle birlikte gelen İBB Başkan Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ise alandakileri zafer işareti ile selamladı.




#Van
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
#HDP
#PKK
#miting
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