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Gündem Kırmızı bültenle aranan PKKlı terörist Sabri Dal, polis ve MİT operasyonuyla yakalandı
ŞANLIURFA

Kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist Sabri Dal, polis ve MİT operasyonuyla yakalandı

Kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist Sabri Dal, polis ve MİT operasyonuyla yakalandı

INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist Sabri Dal, emniyet ve MİT'in gerçekleştirdiği ortak operasyonla Şırnak'ta yakalandı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Şırnak'ın Silopi ilçesinde yurt dışına kaçma girişiminde bulunan İNTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist Sabri Dal, emniyet ve MİT'in ortak çalışmasının ardından yakalandı.

Valilik'ten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ve MİT Başkanlığınca PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifresine yönelik gerçekleştirilen müşterek çalışma kapsamında İNTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan bölücü terör örgütü üyesi Sabri Dal'ın Şırnak'ın Silopi ilçesinde bulunduğu ve yurtdışına kaçma hazırlığında olduğu şeklinde bilgiler elde edilmesi üzerine, dün saat 23.35 sıralarında ilgili birimlerce yapılan operasyon neticesinde yakalandığı bildirildi.

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Teröristin hakkında 2013 yılında güvenlik korucusu Mehmet Sait Coşkun'un Cizre ilçesinde şehit edilmesi ve Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi eski Belediye Başkanı Salih Tekinalp ile oğlu Sait Tekinalp'in öldürülmesi olaylarının faillerinden olduğu şeklinde bilgiler bulunduğu kaydedilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

  • "Şırnak 1. Ağır Ceza Mahkemesince devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma, kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle 1 kişiyi öldürme suçundan, Cizre 2. Ağır Ceza Mahkemesince silahlı terör örgütüne üye olma suçundan,
  • Cizre Sulh Ceza Mahkemesince 2017/1353 karar numarası ile resmi belgede sahtecilik suçundan, Şanlıurfa 2. Ağır Ceza Mahkemesince kasten öldürme suçundan aranması bulunduğu ve İNTERPOL tarafından kırmızı bülten ile arandığı anlaşılmıştır."

Açıklamada, terörle mücadele kapsamında operasyonlara kararlılıkla devam edildiği vurgulandı.

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