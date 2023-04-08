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Kırmızı bültenle aranan PKK'nın sözde yöneticisi Remzi Kartal'dan Kılıçdaroğlu'na destek çağrısı: Bizim için önemli bir fırsat

Bölücü terör örgütü PKK'nın elebaşlarının yedili koalisyona destek mesajlarına bir yenisi daha eklendi. Kırmızı bültenle aranan PKK'nın sözde yöneticisi Remzi Kartal, yedili masanın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek çağrısı yaptı. Kartal, “Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kılıçdaroğlu'na oy verilmesi tarihsel anlamda istediğimiz gelişmeyi oluşturmak, yeni bir milad için önemli bir fırsattır" dedi.

10:36 . 8/04/2023 Cumartesi
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PKK'nın sözde yöneticisi Remzi Kartal

PKK'nın sözde yöneticisi Remzi Kartal

Yedili koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'yle masaya oturmasının ardından PKK elebaşlarının yedili masaya destek mesajlarının ardı arkası kesilmiyor.


Kırmızı bültenle aranan Kongra Gel Eş Genel Başkanı Remzi Kartal da yurt dışında yayın yapan terör örgütü PKK'nın kanalı Medya Haber'e verdiği röportajda Kılıçdaroğlu'na destek çağrısında bulunarak,
"Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kılıçdaroğlu'na oy vermeleri tarihsel fırsatta istediğimiz gelişmeyi yaratmak, yeni bir miladi yaratmak için önemli fırsattır"
ifadelerini kullandı.


"Kılıçdaroğlu'na destek verip parlamentoda HDP'nin altına mührümüzü vurmalıyız"


Verdiği son röportajında
"Kılıçdaroğlu desteklenecek bir adaydır"
diyen Kartal,
"Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın çöküşünü sağlayacak tercihimizi bu temelde yapmalıyız. Kılıçdaroğlu'na destek verip parlamentoda ise bütün gücümüzle HDP'nin altına mührümüzü vurmalıyız. Bunlara karşı üçüncü yol olarak alternatif bir cumhurbaşkanı adayı çıkarılması Erdoğan'ın seçiminin zeminini hazırlamak olacaktı."

"Tarihi bir fırsat"

Şüphesiz yedili asanın adına çıkan Kılıçdaroğlu, üçüncü yolunun ideal adayıdır anlamına gelmiyor. AK Parti ve MHP'nin çökertilmesi açısında bu bir tercihtir. Doğru tercihtir.
Üçüncü yol olarak Emek ve Özgürlük İttifakı'nı temsil eden güçlerin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kılıçdaroğlu'na oy vermeleri tarihsel fırsatta istediğimiz gelişmeyi oluşturmak, yeni bir miladı gerçekleştirmek için önemli bir fırsattır"
sözlerini sarf etti.


Uyuşturucu trafiğini yönetiyor

Öte yandan terör örgütü PKK/KCK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden olan Remzi Kartal, ABD Hazine Bakanlığı bünyesindeki Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi tarafından 14 Ekim 2009'da "Özel Olarak Belirlenmiş Uyuşturucu Kaçakçısı" olarak ilan edilmişti.


BM Uyuşturucu ve Suç Ofisinin 2012 raporunda "PKK'nın eroin ticaretinden elde ettiği gelirle Türkiye'deki yasa dışı silahlı eylemlerini finanse ettiği" açıklanmıştı..


Emniyet Genel Müdürlüğünün 2022 raporundaysa "Interpol raporlarına göre 1992 ve 1994 arasında Avrupa uyuşturucu pazarının yüzde 60 ile 70 arasında PKK kontrolünde olduğu, bunun 2005'te yüzde 80'e vardığı" da aktarıldı.




#PKK
#HDP
#Yedili koalisyon
#terör
#Remzi Kartal
#Kemal Kılıçdaroğlu
#seçim
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