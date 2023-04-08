Kırmızı bültenle aranan PKK'nın sözde yöneticisi Remzi Kartal'dan Kılıçdaroğlu'na destek çağrısı: Bizim için önemli bir fırsat

PKK'nın sözde yöneticisi Remzi Kartal
Yedili koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'yle masaya oturmasının ardından PKK elebaşlarının yedili masaya destek mesajlarının ardı arkası kesilmiyor.
"Kılıçdaroğlu'na destek verip parlamentoda HDP'nin altına mührümüzü vurmalıyız"
"Tarihi bir fırsat"
Uyuşturucu trafiğini yönetiyor
Öte yandan terör örgütü PKK/KCK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden olan Remzi Kartal, ABD Hazine Bakanlığı bünyesindeki Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi tarafından 14 Ekim 2009'da "Özel Olarak Belirlenmiş Uyuşturucu Kaçakçısı" olarak ilan edilmişti.
BM Uyuşturucu ve Suç Ofisinin 2012 raporunda "PKK'nın eroin ticaretinden elde ettiği gelirle Türkiye'deki yasa dışı silahlı eylemlerini finanse ettiği" açıklanmıştı..
Emniyet Genel Müdürlüğünün 2022 raporundaysa "Interpol raporlarına göre 1992 ve 1994 arasında Avrupa uyuşturucu pazarının yüzde 60 ile 70 arasında PKK kontrolünde olduğu, bunun 2005'te yüzde 80'e vardığı" da aktarıldı.