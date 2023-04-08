Kırmızı bültenle aranan PKK'nın sözde yöneticisi Remzi Kartal'dan Kılıçdaroğlu'na destek çağrısı: Bizim için önemli bir fırsat

Üçüncü yol olarak Emek ve Özgürlük İttifakı'nı temsil eden güçlerin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kılıçdaroğlu'na oy vermeleri tarihsel fırsatta istediğimiz gelişmeyi oluşturmak, yeni bir miladı gerçekleştirmek için önemli bir fırsattır"