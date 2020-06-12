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Gündem Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu kaçakçılığı şüphelisi yurt dışında yakalanarak Türkiyeye teslim edildi
EDİRNE

Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu kaçakçılığı şüphelisi yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye teslim edildi

Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu kaçakçılığı şüphelisi yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye teslim edildi

Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki bir tırda şubat ayında ele geçirilen 2 milyon uyuşturucu hap ile ilgili aranan yabancı uyruklu tır şoförü İnterpol yardımıyla Bulgaristan'da yakalanarak Türkiye'ye teslim edildi.

Haber Merkezi AA
Bulgaristan'a getirilen I.C. işlemlerin ardından Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türk yetkililere teslim edildi.
Bulgaristan'a getirilen I.C. işlemlerin ardından Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türk yetkililere teslim edildi.

Kaçakçılık ve Gümrük Muhafaza ekiplerince şubat ayında Kapıkule'de bir tırda yakalanan 2 milyon uyuşturucu hap ile ilgili çalışma başlatıldı. Sürücüsünün yaya olarak yurt dışına çıktığı belirlenen olayda bağlantıları çözmek ve şüpheliyi yakalamak amacıyla yoğun bir mesai harcandı.

Kamera kayıtları incelenerek sürücünün kimliği tespit edildi.

AA

Devam eden çalışmalarda sürücüye ait pasaportun Bulgaristan-Sırbistan hattında kullanıldığı saptandı.

Soruşturmayı yürüten savcıya durum bildirildi, İnterpol aracılığıyla zanlı hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

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GÜNDEM
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AA
Bosna Hersek ve Hırvatistan vatandaşı olan şüpheli tır şoförü I.C, 2 Mart'ta Bulgaristan'dan Sırbistan'a geçmek isterken Sırbistan'daki sınır kapısında yakalandı.
  • Bosna Hersek ve Hırvatistan vatandaşı olan şüpheli tır şoförü I.C, 2 Mart'ta Bulgaristan'dan Sırbistan'a geçmek isterken Sırbistan'daki sınır kapısında yakalandı.

Bulgaristan'a getirilen I.C. işlemlerin ardından Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türk yetkililere teslim edildi.

AA

Olay

Şubat ayında Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce gerçekleştirilen risk analizi sonucu, riskli görülen yabancı plakalı bir tır aracı x-ray taramasına sevk edilmiş, aracın taramaya girmediği ve sahada beklediğinin tespit edilmesi üzerine yapılan araştırmalarda sürücüsünün aracını Kapıkule Gümrük Sahası'nda bırakıp yaya olarak yurt dışına çıktığı tespit edilmişti.

Tırda yapılan kontrollerde 520 kilogram yaklaşık 2 milyon uyuşturucu hap ele geçirilmişti.

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