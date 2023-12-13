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Kırmızı bültenle aranırken İstanbul'da yakalanmıştı: Yeni detaylar ortaya çıktı

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan uyuşturucu finansörü Muhuannad Aloqlah'ın İstanbul'da yakalanmasının detaylarına ulaşıldı.

17:41 - 13/12/2023 Çarşamba
AA
Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu finansörü Esenyurt'ta yakalanmıştı.
Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu finansörü Esenyurt'ta yakalanmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limandan Suudi Arabistan'daki Cidde Limanı'na 11 Aralık 2019'da gemiyle gönderilen 6 milyon 480 bin uyuşturucu tabletin finansörü olduğu belirlenen, hakkında 4 Ocak 2022'de kırmız bülten çıkarılan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.


İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Göçmen Kaçakçılığı ile Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince, çıkarılan kırmızı bülten sonrası yapılan çalışmada şüphelinin 4 Aralık 2021'de Türkiye'de kısa dönem ikamet izni aldığını tespit edildi.

Arama kararı sonrası kaçmaya çalıştı

Kırmızı bülten öncesi Türkiye'den vatandaşlık başvurusunda ret alan şüpheli Aloqlah'ın hakkında arama kararı çıkması üzerine kaçmaya başladığını tespit eden ekipler, teknik ve fiziki takiple şüphelinin Esenyurt'ta saklandığı adresi belirledi.


Operasyonda yakalanan şüphelinin emniyetteki işlemlerin ardından Suudi Arabistan'a gönderileceği öğrenildi.


İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından duyurduğu operasyona ilişkin,
"Hakkında İnterpol tarafından kırmızı bülten çıkarılan yabancı uyruklu Muhuannad Aloqlah'ın İstanbul'da kaldığı ev tespit edildi. Düzenlenen Kafes-19 operasyonuyla yakalandı"
açıklamasında bulunmuştu.

#İstanbul
#Muhuannad ALOQLAH
#İçişleri Bakanlığı
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