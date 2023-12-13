Kırmızı bültenle aranırken İstanbul'da yakalanmıştı: Yeni detaylar ortaya çıktı

İstanbul merkezli Tekirdağ ve Gaziantep'te eş zamanlı olarak düzenlenen Kafes-17 operasyonu ile İskoçlar Çetesi olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi. Bakan Yerlikaya, "Başta örgütün elebaşı olmak üzere 38 şüpheli şahıs yakalandı. 8‘i tutuklandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor" dedi.