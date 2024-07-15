Kırmızı bültenle aranıyordu: Antalya'da yakalandı

Mardin'de Jandarma ve Emniyet tarafından gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-50” operasyonu kapsamında biri kırmızı kategoride aranan Herekol kod adlı Taner Öğmen olmak üzere iki PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Öğmen'in 2009 yılında örgüte katıldığı 2016-2018 yılları arasında Suriye Ayn El Arab bölgesinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği, 2020 yılında Irak Kuzeyi'ne geçtiği tespit edildi.