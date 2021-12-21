Kırmızı bültenle aranıyordu: PKK'lı terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen, MİT Başkanlığı'nın destek verdiği ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan bir örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU

Bakanlıktan yapılan açıklamada, teslim olan örgüt mensubunun 2014 yılında terör örgütüne katıldığı Türkiye ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü, İnterpol tarafından kırmızı bültenle arandığı tespit edildi.

GÜNDEM PKK'den kaçan bir terör örgütü mensubu bugün güvenlik güçlerine teslim oldu

TESLİM OLAN TERÖRİST 197'YE YÜKSELDİ

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 197'ye yükseldi.