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Kırmızı ışıkta geçen İETT otobüsü kazaya neden oldu

İstanbul Sancaktepe'de kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen İETT otobüsü, hafif ticari araca çarptı. Kazanın etkisiyle hafif ticari araç savrularak yan yatarken, İETT otobüsünün de önünde hasar oluştu.

13:54 . 26/07/2023 Çarşamba
DHA
Kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen İETT otobüsü hafif ticari araca çarptı.

Kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen İETT otobüsü hafif ticari araca çarptı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Mertcan Aydın yönetiminde bulunan 34 GHS 567 plakalı hafif ticari araçla Sümer Caddesi'nden Sazlı Sokağa doğru seyir halindeyken, kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen 34 HO 3715 plakalı İETT otobüsü ile çarpıştı. Otobüsün çarptığı hafif ticari araç, savrularak yan yattı. Otobüsün de ön tarafında hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemede hafif ticari araç şoförü Aydın'ın hafif şekilde yarandığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.  



Otobüs kırmızı ışıkta geçti

Hafif Ticari araç şoförü, Mertcan Aydın,
"Ben yeşil ışıkta geçerken, otobüs kırmızı ışıkta duramayarak geldi, vurdu. Otobüs kırmızı ışıkta geçti. Otobüs arkadan vurduğu için mantara çarptım ardından yan yattım"
diye konuştu.
Görgü tanığı Hüseyin Şancı,
"Otobüs kırmızı ışıkta geçti. Karşıdan gelen arkadaş yeşilde geçiyordu. Bizim aracımız da burada park halindeydi. Otobüs arkadaşa vurunca oda bizim araca çarptı. Yoksa dükkana girerdi. İtfaiye ve polis ekipleri geldi. Bizim aracımız da hasar aldı"
dedi. 


İETT şoförü başka bir İETT şoförüne baltayla saldırdı
İETT şoförü başka bir İETT şoförüne baltayla saldırdı

Fatih'te bir İETT otobüs şoförü aynasına çarptığını öne sürdüğü başka bir İETT şoförüne baltayla saldırdı. Saldırganı yolcular sakinleştirmeye çalışırken taraflar ifadeleri alınmak üzere Emniyete götürüldü. Olay, bugün sabah saatlerinde Fatih Millet Caddesi'nde meydan geldi. İddiaya göre 34 NL 7518 plakalı otobüsü kullanan İETT şoförü cadde üzerinde ilerlerken 34 HO 1844 plakalı başka bir İETT otobüsünün aynasına çarptı. Otobüsün aynasına çarpılmasına sinirlenen sürücü, aracından aldığı baltayla diğer otobüs şoförüne saldırdı. Baltayla otobüsün camını ve aynasını kıran şoförü yolcular sakinleştirmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafları ifadeleri alınmak üzere karakola götürürken, otobüsler yetkililer tarafından olay yerinden çekildi. İBB'den alınan bilgiye göre, baltayla başka bir İETT şoförüne saldıran sürücünün şoförlük belgesi iptal edildi. Konuyla ilgili adli süreç başlatıldı.


#İETT
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#kaza
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