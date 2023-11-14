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Kırmızı kategoriye bir çizik daha: PKK'nın sözde Kerkük Eyalet Sorumlusu Remzi Avcı Süleymaniye'de etkisiz hale getirildi

MİT, terör örgütü PKK/KCK’nın kırmızı kategoride aranan sözde Kerkük Eyalet Sorumlusu Remzi Avcı'yı, Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye’de etkisiz hale getirdi.

09:48 - 14/11/2023 Salı
Güncelleme: 10:16 - 14/11/2023 Salı
AA
Etkisiz hale getirilen terörist Remzi Avcı

Etkisiz hale getirilen terörist Remzi Avcı

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT, 1992 yılından bu yana Türkiye aleyhinde doğrudan silahlı faaliyetler yürüten ve Diyarbakır'daki çukur/barikat olaylarında güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen eylemlerin sorumlularından olan 'Çiya Amed' kod adlı Remzi Avcı'nın tüm faaliyetlerini titizlikle takip etmeye başladı. MİT, terörden arananlar listesinin kırmızı kategorinde yer alan teröristin, Irak'ın kuzeyindeki operasyon birliklerine sansasyonel nitelikteki eylemlerle zayiat verdirmeyi amaçlayan bir dizi faaliyetini tespit etti. Avcı'nın tehdit seviyesinin artması üzerine MİT, operasyon kararı alındı. Sözde Kerkük Eyalet Sorumlusu olması nedeniyle sınırdan 222 kilometre derinlikli bir alanda gizlenen terörist, MİT'in saha ajanlarının anlık müdahalesi ile düzenlenen spesifik operasyonla etkisiz hale getirildi.

PKK'nın, eyalet sorumlusu düzeyinde bir yöneticisinin öldürülmesinin tabanda yaratacağı korku ve moral bozukluğunu bertaraf etmek için söz konusu suikastı gizlemeye çalıştığı belirtildi.

Ayrıntılar geliyor...


#MİT
#Irak
#Süleymaniye
#PKK
33 dakika önce
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