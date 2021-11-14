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ANKARA

Kış lastiği için karı beklemeyin

Havalar soğumaya başladıysa da kış sert yüzünü henüz göstermedi. Oto lastikçileri ise kar yağışını beklemeden kırağı ve buzlanmaya karşı, tüm sürücülere son ana kalmadan kış lastiği taktırmalarını tavsiye ediyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kış lastiği için karı beklemeyin
Oto lastikçisi Ali Bakır, Ankara, Bolu, Erzurum, Van gibi kış koşullarının sert geçtiği illerde mutlaka kış lastiği kullanılması gerektiğine dikkat çekti.

MUHAMMED KURTAR

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte işini son ana bırakmak istemeyen şoförler, soluğu oto lastikçilerinde aldıysa da lastiklerini değiştirmek için kar yağışını bekleyenler de var. Oto lastikçisi Ali Bakır, “Ege ve Akdeniz illerinde 4 mevsim lastikleri rahatlıkla kullanılabilir ama Ankara, Bolu, Erzurum, Van gibi kış koşullarının sert geçtiği illerde 4 mevsim lastikleri sürücüleri yarı yolda bırakabilir” dedi. 1 Aralık’ın, ticari araçlar için yazlık lastiklerin son kullanım tarihi olduğunu hatırlatan Bakır, “1 Aralık tarihi yaklaştığında günde ortalama 60 aracın lastiklerini değiştiriyoruz. Don olayları görülmeden kış koşullarına hazır bir şekilde girilmesi şoförlerimiz için doğru olacaktır. Vatandaşlardan lastiklerini değiştirmek için 1 Aralık tarihini beklememelerini ve kışlık lastikleri olmadan trafiğe çıkmamalarını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Oto lastikçisi Muharrem Yalçın ise “Kışlık lastik denilince kar lastiği akıllara gelmemeli. Kırağı ve gizli buzlanma gibi don olaylarına karşı yol tutuşunu arttırmakta. Hava sıcaklıkları ‘0’ derecenin altına düştüğünde asfalt sıcaklığı da düşeceği için kışlık lastik kullanmayı tavsiye ediyoruz” şeklinde konuştu. Bu yıl kışlık lastiklerin adedi 350 liradan başlayıp 750 liraya kadar çıkıyor.

Erzurum’da yollar buz pistine döndü
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Doğu Anadolu Bölgesi’nde 3 gündür devam eden sağanak yağış zaman zaman yerini kar yağışına bırakıyor. Erzurum-Çat karayoluna yağan kar sonrası soğuk havanın etkisiyle yollar buz pistine döndü. Kış lastikleri olmayan onlarca tır ise yollarda kaldı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekipleri, iş makinaları ile yollarda tuzlama çalışması gerçekleştirdi.
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Doğu Anadolu Bölgesi’nde 3 gündür devam eden sağanak yağış zaman zaman yerini kar yağışına bırakıyor. Erzurum-Çat karayoluna yağan kar sonrası soğuk havanın etkisiyle yollar buz pistine döndü. Kış lastikleri olmayan onlarca tır ise yollarda kaldı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekipleri, iş makinaları ile yollarda tuzlama çalışması gerçekleştirdi.
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Erzurum’da yollar buz pistine döndü
Erzurum'da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yollar adeta buz pistine döndü. Kış lastikleri olmayan onlarca tır ise yollarda mahsur kaldı.


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