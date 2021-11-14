Kış lastiği için karı beklemeyin

MUHAMMED KURTAR

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte işini son ana bırakmak istemeyen şoförler, soluğu oto lastikçilerinde aldıysa da lastiklerini değiştirmek için kar yağışını bekleyenler de var. Oto lastikçisi Ali Bakır, “Ege ve Akdeniz illerinde 4 mevsim lastikleri rahatlıkla kullanılabilir ama Ankara, Bolu, Erzurum, Van gibi kış koşullarının sert geçtiği illerde 4 mevsim lastikleri sürücüleri yarı yolda bırakabilir” dedi. 1 Aralık’ın, ticari araçlar için yazlık lastiklerin son kullanım tarihi olduğunu hatırlatan Bakır, “1 Aralık tarihi yaklaştığında günde ortalama 60 aracın lastiklerini değiştiriyoruz. Don olayları görülmeden kış koşullarına hazır bir şekilde girilmesi şoförlerimiz için doğru olacaktır. Vatandaşlardan lastiklerini değiştirmek için 1 Aralık tarihini beklememelerini ve kışlık lastikleri olmadan trafiğe çıkmamalarını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Oto lastikçisi Muharrem Yalçın ise “Kışlık lastik denilince kar lastiği akıllara gelmemeli. Kırağı ve gizli buzlanma gibi don olaylarına karşı yol tutuşunu arttırmakta. Hava sıcaklıkları ‘0’ derecenin altına düştüğünde asfalt sıcaklığı da düşeceği için kışlık lastik kullanmayı tavsiye ediyoruz” şeklinde konuştu. Bu yıl kışlık lastiklerin adedi 350 liradan başlayıp 750 liraya kadar çıkıyor.