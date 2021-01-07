Gündem Kısıtlamada polisi şaşırtan manzara Yakaladıkları otomobilin bagajından çıktı
KAYSERİ

Kısıtlamada polisi şaşırtan manzara: Yakaladıkları otomobilin bagajından çıktı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde polisin ’dur’ ihtarına uymayarak kaçan araç, park halindeki iki araca çarparak durdu. Ekiplerin araçta yaptığı aramada bagaj kısmında çok sayıda güvercin ele geçirildi.

Haber Merkezi İHA
Otomobilin bagajından çok sayıda güvercin çıkarıldı.
Otomobilin bagajından çok sayıda güvercin çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan Bulvarı üzerinde uygulama yapan ekipler, durumundan şüphelendiği 38 VU 582 plakalı aracı durdurmak istedi. Polisin ’dur’ ihtarına uymayarak kaçan araç, bir süre devam eden kovalamacanın ardından Hürriyet Mahallesi’ne bağlı Filiz Sokak üzerinde park halinde bulunan iki araca çarparak durabildi.

İHA
Polisin ’dur’ ihtarına uymayarak kaçan araç, park halindeki iki araca çarparak durdu.
  • Ekipler aracın içerisinde bulunan 2 kişiyi kıskıvrak yakalarken, şüpheli bir şahıs kaçtı. Araçta yapılan aramada ise bagaj kısmında çok sayıda güvercin bulundu. Ekipler güvercinleri alarak polis otosuna koydu.

Şüpheli araç çekici ile kaldırıldı.

İHA
Ekiplerin araçta yaptığı aramada bagaj kısmında çok sayıda güvercin ele geçirildi.


Öte yandan, gözaltına alınan 2 kişi de sağlık kontrolü sırasında kendilerini görüntüleyen gazetecilere ’Hangi kanalda çıkacağız’, ’Boydan fotoğrafımı atar mısın?’ diye sordu.

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