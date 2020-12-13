Kısıtlamalar kalkacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Gaziantep Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı ve Doğanpınar Barajı Açılış Töreni ile Manisa-Akhisar Çevre Yolu Açılış Töreni’ne Vahdettin Köşkü’nden canlı bağlantıyla katıldı, önemli mesajlar verdi:

Koronavirüs salgınının dünyayla birlikte Türkiye’yi de etkilediği bir dönemde ne sağlık ne de yatırımlardan taviz verdik. Hayata geçirilen tedbirlerle salgının artış hızı kesildi. İnşallah vaka ve ağır hasta sayılarının hedeflediğimiz seviyelerin altına düşmesiyle sınırlamaları peyderpey kaldırmaya başlayacağız. Bunun için 83 milyon hep birlikte TMM diye kısalttığımız temizlik, maske ve mesafe kurallarına sıkı bir şekilde uyulması gerekiyor.

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MİLLETİMİZE 45 MİLYAR LİRA KAYNAK

Milletimizin hiçbir ferdini salgın döneminde sahipsiz bırakmadık. Üretimi ve istihdamı sürdürmek için gereken her türlü tedbiri aldık, her desteği sağladık. Sosyal koruma kalkanı kapsamında kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği, işsizlik ödeneği, normalleşme desteği ve hane bazlı sosyal destek programı başlığı altında 45 milyar liralık bir kaynağı karşılıksız olarak milletimizin emrine sunduk. Böylece hiçbir vatandaşımızın işsiz ve aşsız kalmamasını temin etmeye çalıştık.

KİRALARDA DÜZENLEMEYE GİDİYORUZ

Çiftçiyi ve esnafı asla unutmadık. Kiralarda vesaire düzenlemelere gidiyoruz. Onları da kısa zamanda büyük ihtimalle kabine toplantımızın ardından açıklayacağız. Sanayicinin, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, esnafın finansman ihtiyacını karşılamaya yönelik pek çok destek programını hayata geçirdik. Gelişmiş ülkelerin dahi başa çıkmakta zorlandığı böylesine kapsamlı bir sağlık ve ekonomi krizini bir yıkıma veya kitlesel sefalete meydan vermeden bugüne kadar getirdik.

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FOTOĞRAF 10 ERÜ Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) ile İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nce (İKUM) Covid-19'a karşı geliştirilen aday aşının Faz 1 çalışmaları devam ediyor. Yerli aşı adayları arasında yaygın uygulanmaya en yakın olan ve insan deneyleri sürdürülen aşının Faz 1 kapsamında ikinci doz uygulaması 44 gönüllü üzerinde devam ediyor. 14 Aralık itibarıyla yerli aşıda Faz 1 çalışması tamamlanacak ve 15 Aralık'tan sonra da Faz 2 çalışmalarına geçilecek. AŞININ SAKLANDIĞI ODA <br> <br> Gönüllülere uygulanan yerli aşının saklandığı yüksek güvenlikli oda ve dolabı görüntülendi. Odanın giriş kapısında 'yangında ilk kurtarılacaklar', 'sadece yetkili personel' yazılarının bulunduğu görüldü. Yüksek güvenlikli odada buzdolabında saklanan aşı, sadece uygulama sırasında çıkarılıyor ve 15 dakika oda sıcaklığında bekletildikten sonra uygulanıyor. 'ÖZEL DOLAPTA SAKLANIYOR' <br> <br> İKUM Müdür Yardımcısı Ahmet İnal, aşıyı saklama koşullarıyla ilgili bilgi vererek, Burası güvenlikli bir oda. Her tarafında ısı kayıtları var. Bunun bir haritası çıkarılıyor. Bu ısı kayıtlarına göre de alarm sistemi var. Hem bize hem de personele bu alarm sisteminin uyarıları geliyor. Herhangi bir ısı düşmesinde hemen müdahale edebiliyoruz. Aynı zamanda hem klima kontrol hem de nem kontrolü yapılıyor. Bizim de yerli aşımız bu odadaki özel dolapta saklanıyor diye konuştu. 'AŞIYI 15 DAKİKA ODA SICAKLIĞINDA BEKLETİYORUZ' <br> <br> Aşıyı dolaptan çıkardıktan sonra bir süre beklettiklerini belirten İnal, Bu dolaplar normalde buzdolabı şartlarına göre üretilmiş dolaplar oluyor. Yerli aşımız bu dolaplarda saklanabiliyor. Burada biz aşıyı gönüllüye uygulamadan önce dolaptan çıkarıyoruz. Aşıyı 15 dakika oda sıcaklığında bekletiyoruz.. Oda sıcaklığına gelmesinden sonra 15 dakika sonra aşıyı gönüllüye uyguluyoruz. Bu süreçte aşının 4 derecede olan buzdolabında korunması sağlanıyor ifadelerini kullandı. Yerli aşı ve korunduğu oda görüntülendi Yerli aşı ve korunduğu oda görüntülendi Yerli aşı ve korunduğu oda görüntülendi Yerli aşı ve korunduğu oda görüntülendi Kayseri'de Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) koronavirüse karşı geliştirilen ve Faz 1 kapsamında gönüllülere uygulanan yerli aşı ve saklandığı oda görüntülendi.

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AŞI MESELESİNİ ÇÖZDÜK

Aşı çalışmalarında gelinen seviye itibarıyla inşallah önümüzdeki döneme çok daha umutla bakıyoruz. Yerli aşımızın devreye gireceği tarihe kadar ihtiyacımız olan aşıların bağlantılarını büyük ölçüde tamamladık. Önümüzdeki bahar aylarından itibaren her şeyi salgın gerçeği çerçevesinde olabilecek en iyi seviyeye getirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz.

YENİDEN CAZİBE MERKEZİ OLACAĞIZ

Ülkemizi yeniden cazibe merkezi yapacak reformların hazırlıkları içindeyiz. Hukuki ve idari reformlarla ülkemizi yeniden yapılanan küresel, siyasi ve ekonomik düzende ilk 10’a sokmayı hedefliyoruz. Birliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıkarak ülkemize yönelik iç ve dış tehditleri boşa çıkartıp, demokrasimizi ve ekonomimizi güçlendirerek hedeflerimize ulaşacağız.

OYNAT 00:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yatırım düşmanlığına anlam vermek mümkün değildir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı ve Doğanpınar Barajı Açılış Töreni'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı. Önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bu ülkede her rekabeti her kavgayı her çekişmeyi belki bir şekilde izah etmek mümkündür ama yatırım düşmanlığına anlam vermek mümkün değildir.' dedi.

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CHP yatırım düşmanı

Türkiye’ye yatırım yapılmasını engellemeye dönük anlayışa tepki gösteren Erdoğan, “Türkiye’ye gelen yatırımcıyı kaçırmak için her türlü yalanı, iftirayı ardı ardına sıralamaktan çekinmiyor. Yatırımcıları kökenlerine, inançlarına göre ayıran bu kirli zihniyetin tek derdi Türkiye’nin ekonomik çöküntüye uğramasıdır. Bunun adı da sadece malum ana muhalefet CHP’dir, yeter ki yatırımcı Türkiye’ye gelmesin. Ya yatırımın rengi olur mu, yatırımın ırkı, dili, dini olur mu? Yatırım Avrupa’dan geldiği zaman güzel ama yatırım Katar’dan geldiği zaman kötü ve ona bir de tabii kılıf giydirmek. Bunun markası kim? CHP” dedi. Uluslararası yatırımcılara adeta savaş açanların, bunu ‘ülkenin ve milletin çıkarlarını korumak’ kılıfıyla gizlemeye çalıştıklarını vurgulayan Erdoğan, “İnşallah ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırarak dışarıda ve içeride Türkiye’nin pes etmesini bekleyenleri hep beraber bir kez daha hüsrana uğratacağız. Ülkemizi daha büyük projelerle daha büyük eserlerle daha büyük yatırımlarla buluşturmak için gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz. Yurt dışından ve içinden önümüze çıkan hiçbir engel bizi yolumuzdan döndüremeyecektir” diye konuştu.

OYNAT 00:32 CHP Milletvekili Sera Kadıgil: CHP’de taciz ve tecavüz tabii ki olacak CHP'de çok sayıda kadının taciz edildiğine dair iddialar ve tecavüz suçlamaları TBMM'nin de gündemindeydi. Meclis Genel Kurulu'nda söz alan CHP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü 'tabii ki olacak' diye normalleştirdiği partisindeki taciz ve tecavüzlerden AK Parti'yi sorumlu tuttu. Kadıgil, 'Bakın şimdi CHP'nin içinde taciz ve tecavüz vakaları oldu mu? Oldu. Tabii ki olacak. Toplumsal cinsiyet eşitliğine sahip olmayan bir ülkede yaşıyoruz ve 18 yıldır sizin iktidarınızda yaşıyoruz' dedi. BiP'te paylaş

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Su tasarrufuna önem verelim

Erdoğan, suyun hayat olduğunu belirterek, ülkenin zengin su kaynaklarına sahip olmadığı için mevcut imkanların en verimli şekilde kullanılmasının şart olduğunu vurguladı. Oldukça kurak bir yıl geçirildiğini dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

HAYAT Cuma hutbesi: Su, hayat ve şifa kaynağımız

“Yağış oranlarının neredeyse yarı yarıya azaldığı şu dönemde hep birlikte su tasarrufuna önem vermemiz gerekiyor. Salgın tehdidi sebebiyle temizlik amaçlı su kullanımında ciddi artış yaşandı. Kurumlar ve vatandaşlar olarak el ele vererek hem etkili hem tasarruflu bir su yönetimine ihtiyacımız bulunuyor. Elimizdeki imkanları küçük tedbirlerle destekleyerek barajlarımız yeniden suyla dolana kadar dikkatli hareket etmeliyiz.”

2050 yılına kadar su ihtiyacını karşılayacak

Gaziantep’in 2050 yılına kadar olan su ihtiyacını karşılayacak Düzbağ içme suyu projesinin ülkenin ikinci büyük içme suyu projesi olduğunu dile getiren Erdoğan, “Halen Kayacık Barajı ve sulamasıyla 120 bin hektarı sulanan topraklarımıza, Doğanpınar Barajı ve sulamasıyla 80 bin dekar daha ilave ederek Gaziantep ve Kilis arasındaki bölgeyi ülkemizin en önemli tarım üretim merkezlerinden biri haline dönüştürüyoruz. İlk etapta 18 bin hektarlık kısmı önümüzdeki sulama mevsimine yetiştirecek, kalanları da peyderpey tamamlayacağız” dedi.

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Türkmenistan’ı Türk Konseyi’ne bekliyoruz

Erdoğan, Türkmenistan’ın “daimi tarafsız ülke” statüsünü kazanmasının 25. yılı dolayısıyla düzenlenen konferansa video mesaj gönderdi. Erdoğan, mesajında, “Türkmenistan’ın, Afganistan’da kalıcı ve sürdürülebilir barışın tesis edilmesine ve ‘Asya’nın Kalbi-İstanbul Süreci’ne dair katkılarından büyük memnuniyet duyuyoruz. Türkmenistan’ın hem Orta Asya ülkeleri arasındaki iş birliğine hem de Orta Asya ülkelerinin bölge dışı devlet ve uluslararası kuruluşlarla yürüttüğü diyalog süreçlerine aktif katılımını takdirle izliyoruz. Bu vesileyle, Türkmenistan’ın, Türk Konseyi’ne en kısa zamanda dahil olmasını temenni ettiğimizi bir kez daha vurgulamak isterim” ifadelerini kullandı. Erdoğan, şunları söyledi:

“Türkmenistan’ın BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda, ulaştırma, enerji, sanayi, ticaret, sağlık ve çevre konularında attığı örnek adımlar, sadece Türkmenistan’ın değil, bölgenin geleceğine de ışık tutuyor. Sahip olduğumuz ortak kültür, tarih ve dil mirası üzerine kurulu iş birliğimiz, ilişkilerimizin önemli bir boyutunu teşkil ediyor.”

Daima yanınızda olacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Kurultayı’na video mesaj gönderdi. Erdoğan, siyasi mücadeleden hak ve özgürlüklerin genişletilmesiyle ilgili çabalara kadar her alanda başarının anahtarının birlik ve beraberlik olduğunu belirterek, “Bulgaristan demokrasisi içinde kendine önemli bir yer edinen Hak ve Özgürlükler Hareketi’nin inşallah yeni dönemde daha kuşatıcı ve kucaklayıcı bir anlayışla yoluna devam edeceğine inanıyorum. Türkiye olarak bizler de Bulgaristan’la aramızdaki iyi komşuluk, dostluk ve müttefiklik ilişkisi temelinde sizlerin yanında olmayı sürdüreceğiz” dedi.

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AB iki devlete esir edilmesin