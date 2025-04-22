Kız arkadaşına giderken can verdi: Stajyer itfaiyeci kazada hayatını kaybetti

Olay, gece saatlerinde Karasu-Kocaali yolu Küçük Karasu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sakarya İtfaiyesinde staj yapan Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü Öğrencisi Ercüment Solmaz (21) kız arkadaşının yanına gitmek için Kocaali'ne doğru motosikleti ile yola çıktı. Bu esnada Solmaz'a, H.B. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile metrelerce sürüklenen genç stajyer itfaiyeci olay yerinde hayatını kaybetti. Acı haberi alarak olay yerine giden kız arkadaşı ise gözyaşlarına boğuldu. Kazanın ardından olay yerinden uzaklaşan otomobil sürücüsü H.B. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Solmaz'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine kaldırıldı.









Saatler önce yaptığı paylaşımlar kaldı

Öte yandan, hayatını kaybeden gençten geriye ise kazadan önce sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımlar ile itfaiye kıyafetleri ile çekilen fotoğrafları kaldı. Kız arkadaşı ise sosyal medya hesabı üzerinden, "Mekanın cennet olsun sevgilim. Nurlar içinde yat, hep kalbimde olacaksın" paylaşımını yaptı.









İtfaiyeden başsağlığı mesajı

Ayrıca Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan başsağlığı mesajında ise, "Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü Öğrencisi aynı zamanda Sakarya İtfaiyesinde staj yapan öğrencimiz Ercüment Solmaz 01.05'te elim bir kaza sonucu Karasu Kocaali yolu üzerinde motosikleti ile trafik kazası yaparak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden öğrencimizin ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz" ifadeleri yer aldı.







