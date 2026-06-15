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Kız çocuğunu istismar iddiası: Şahıs gözaltına alındı

Kız çocuğunu istismar iddiası: Şahıs gözaltına alındı

19:5815/06/2026, Pazartesi
IHA
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10 yaşındaki kız çocuğuna istismar ettiği iddia edilen şahıs gözaltına alındı
10 yaşındaki kız çocuğuna istismar ettiği iddia edilen şahıs gözaltına alındı

Samsun'da 10 yaşındaki kız çocuğuna istismar uyguladığı iddia edilen E.T. gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen şahıs tutuklama talebiyle sevk edildiği mahkemede serbest bırakıldı.

Samsun’un Canik ilçesinde 10 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen E.T., Irmak Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen E.T., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade verdikten sonra tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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