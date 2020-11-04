Kızılay Başkanı Kınık: Vatandaşlarımızın ihtiyaçları bitene kadar buradayız

İzmir’in Seferihisar açıklarında meydana gelen ve Ege bölgesinde pek çok ilde de hissedilen 6.6 büyüklüğündeki şiddetli depremde arama ve kurtarma çalışmaları sona doğru yaklaşırken Türk Kızılay ekipleri depremden dolayı evleri yıkılan veya hasar alan vatandaşlara yardım ulaştırmaya devam ediyor.

Beslenmeden barınmaya kadar her türlü temel ihtiyacı karşılayan Kızılay, enkaz altından çıkarılan eşyaları da ailelere teslim etmek üzere tek tek sınıflandırıyor.

OYNAT 03:51 İzmir'de meydana gelen deprem sonrası 112'ye gelen acı yardım çağrıları ortaya çıktı: Nefes alamıyoruz İzmir'i vuran 6.6 şiddetindeki deprem felaketinin ardından enkaz altında kalan vatandaşların 112 acil çağrı merkezini arayarak yardım istediği anlar ve yaşanan diyalogların ses kayıtları ortaya çıktı. Çocuklarıyla birlikte enkaz altında kalan kadının yardım çağrısı 112 çağrı merkezinde çalışan Cem Yılmaz o anları anlattı. 112'yi arayan bir bayan, “Enkaz altındayız. Nefes alamıyoruz. Üzerimizde elektrik kabloları var. Lütfen ekipler gelsin dayanamıyoruz” derken, bir başka bayan ise, 4 çocuğuyla birlikte enkaz altında kaldığını ve hiçbir şekilde hareket edemediğini söyledi. BiP'te paylaş

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KIZILAY HİZMETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

Depremin ilk anından bu yana bölgede bulunan 347 personel, 87 şube görevlisi ve bin 210 gönüllüsünün desteğiyle 5 mobil mutfak, aşevi ve 6 ikram aracından toplam 369 bin 645 kişilik sıcak yemek, 155 bin 125 adet paketli gıda, 115 bin 186 adet su, 84 bin 284 adet sıcak/soğuk içecek hizmeti sunan Kızılay, vatandaşların soğuktan etkilenmemesi için 2 bin 49 adet barınma çadırı, bin 256 adet ısıtıcı, 16 bin 50 adet battaniye, 6 bin 888 adet yatak ve 2 bin 657 adet mutfak seti desteğinde de bulundu.

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Pandemi riskini de göz ardı etmeyen Kızılay, afetin yaşandığı ilk dakikalardan itibaren toplam 5 bin adet dezenfektan ve 144 bin 460 adet cerrahi maske dağıtımı gerçekleştirerek bin 12 vatandaşa psikososyal destek verdi.

FOTOĞRAF 9 Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan Yağcıoğlu Apartmanı'nda enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı. Çalışmalar kapsamında enkazdan çıkarılan eşyalar, sahiplerine veya yakınlarına teslim edilmek üzere polis ekiplerince 275 Sokak'ta korumaya alındı. Eşyalar arasında ev aletleri, kişisel malzemeler, giysiler, spor müsabakalarında elde edilmiş kupalar, düğünde çekilmiş fotoğraflar yer alıyor. Polis ekiplerinin başında nöbet tuttuğu eşyalar, görenlere duygusal anlar yaşatıyor. Depremin ardından tamamen yıkılan binalar arasında olan Yağcıoğlu Apartmanı'nın enkazından 7 kişi yaralı olarak kurtarılmış, 7 kişinin de cenazesine ulaşılmıştı. İzmir'de deprem bölgesindeki enkazdan çıkan eşyalar polis korumasında: Kimseyi yaklaştırmıyorlar İzmir'de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki deprem felaketinin ardından yıkılan 17 binanın tamamında, arama kurtarma faaliyetleri sona erdi. Felaket bölgesinde ise yaralar sarılmaya çalışılıyor. Depremin ardından yıkılan Yağcıoğlu Apartmanı'nın enkazında bulunan eşyaların başında polis bekliyor. Düğün fotoğrafları ve spor müsabakalarında elde edilmiş kupaların da aralarında yer aldığı eşyalar, görenleri hüzünlendiriyor. BiP'te paylaş

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“VATANDAŞLARIMIZIN İHTİYAÇLARI BİTENE KADAR BURADAYIZ”

Yapılan yardımlara ilişkin açıklamalarda bulunan Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, “Kızılaycılık gönüllülüktür, fedadır, adanmışlıktır, başkasının derdini kendi derdinin önüne koymaktır. Kızılaycılık paylaşmaktır, 152 yıllık bitmeyen umudun ve merhametin hikâyesidir. Bu bilinçten hareketle vatandaşlarımız evlerine kafalarını sokana kadar buradayız. Toparlanma sürecinde de faaliyetlerimiz olacak” dedi.

Sahadaki tüm Kızılaycıların depremzedeler için seferber olduğunu belirten Kınık, “Bu geçen süre zarfında vatandaşlarımıza günlük 70 bin kişilik yemek dağıtımı ile hizmet ettik. Psikososyal destek hem bundan sonra çok önemli hem de şu ana kadar önem arz ediyor” diye konuştu.

İlk etapta 10 bin kadar aileye alışveriş kartlarını hızlı bir şekilde dağıttıklarını ifade eden Kınık, “Türk Kızılay, günlük 250-300 kişilik bir ekiple sahada. Çalışmalarımız 7/24 vardiya sistemiyle devam ediyor. Çevre illerden gönüllülerimiz var. Mutfak personelimiz, psikiyatristlerimiz, saha görevlilerimiz ve gönüllülerimiz İzmirli vatandaşlarımızın ihtiyaçları bitene kadar burada çalışmalarını sürdürecekler. Özellikle yaşlılarımızın, çocuklarımızın, bebeklerimizin ve hamilelerin ihtiyaçlarına yönelik, bebek maması, bebek bezi, hijyen setleri, battaniye gibi yardımlar alıyoruz. Bu temel ihtiyaçlar devam edecek ve yardım yapan vatandaşlarımıza çağrımız bu yönde olacaktır” ifadelerini kullandı.

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