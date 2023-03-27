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Kızılay Başkanı Kınık'tan çadır açıklaması

Kızılay Başkanı Kınık, "AHBAP'a çadır satılmasından ne benim ne genel müdürün haberi vardı. 2 bin 500 çadır Uluslarası Göç Kurumu için yapılmıştı. Onlara gidecekti." dedi.

15:54 . 27/03/2023 Pazartesi
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Kızılay Başkanı Kerem Kınık

Kızılay Başkanı Kerem Kınık

TBMM Deprem Araştırma Komisyonu AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu başkanlığında toplandı. Toplantıda Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık sunum yaptı.

"Vatandaşın bağışıyla satılan bir çadır yok"

Kızılay Başkanı Kerem Kınık, deprem bölgesine 130 bin 271 çadır sevk edildiğini açıkladı.

Kınık,
"Çadır satışından benim de AHBAP Başkanı'nın da haberi yoktu. Bana sorsalardı 'AHBAP'a göndermeyin' derdim. Vatandaşın bağışıyla satılan bir çadır yok. Vatandaşa yönelik ticari satış olmamıştır"
ifadelerini kullandı.


#Kızılay
#AHBAP
#çadır
1 saat önce
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