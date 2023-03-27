Kızılay Başkanı Kınık'tan çadır açıklaması

Kızılay Başkanı Kerem Kınık
TBMM Deprem Araştırma Komisyonu AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu başkanlığında toplandı. Toplantıda Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık sunum yaptı.
"Vatandaşın bağışıyla satılan bir çadır yok"
"Vatandaşın bağışıyla satılan bir çadır yok"
Kızılay Başkanı Kerem Kınık, deprem bölgesine 130 bin 271 çadır sevk edildiğini açıkladı.
Kınık,
"Çadır satışından benim de AHBAP Başkanı'nın da haberi yoktu. Bana sorsalardı 'AHBAP'a göndermeyin' derdim. Vatandaşın bağışıyla satılan bir çadır yok. Vatandaşa yönelik ticari satış olmamıştır"
ifadelerini kullandı.
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1 saat önce