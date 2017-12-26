Kızılay Başkanı Kınık'tan Tuzla uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Tuzla'da akşam saatlerinde hissedilen kokunun yoğun olduğu çevrenin, sanayi bölgesi olması dolayısıyla kanalizasyona sanayi atıklarının karışma ihtimalinin araştırıldığı bildirildi.

Tuzla'da yayılan ağır kokunun kaynağının belirlenmesi için incelemeler sürüyor.

Kızılay Başkanı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Tuzla'da nedeni bilinmeyen nedenlerle yayılan koku için açıklama yaptı. Kınık, bölgede yaşayan insanlara önemli uyarılarda bulundu.

Kınık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tuzla’da kokunun hissedildiği açık alanlardan evlere girilmeli dışarıdan hava temasını azaltacak bariyerlerle (Islak havlu ile kapı eşiklerinin kapatılması vs) dış temas kesilmeli ve AFAD ve Valiliğin talimatları takip edilmelidir" ifadelerini kullandı.

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Tuzla’da kokunun hissedildiği açık alanlardan evlere girilmeli dışarıdan hava temasını azaltacak bariyerlerle (Islak havlu ile kapı eşiklerinin kapatılması vs) dış temas kesilmeli ve AFAD ve Valiliğin talimatları takip edilmelidir #Tuzlapic.twitter.com/sgdZCeykXv — Dr Kerem Kınık (@drkerem) 25 Aralık 2017

Ayrıca Kınık, Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) sızıntısı karşısında alınacak önlemler için "Yerinde sığınak oluşturma" görselini paylaştı.

GÜNDEM İBB Tuzla'da paniğe neden olan kokunun sebebini açıkladı