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Kızılay'dan 'kan bağışlarının hastanelere satıldığı' iftirasına sert tepki: Yargı önünde hesap sorulacak

Devlet hastanelerinin kan ve kan ürünlerini Kızılay’dan ihaleyle aldığı ve kan ürünlerinin satıldığı iddialarına ilişkin Kızılay’dan açıklama geldi. Açıklamada, “Kızılay’ın topladığı kan bağışlarını hastanelere sattığı gibi bir yaklaşım sadece ve sadece iftiradan ve kötülükten ibarettir. Bu yöndeki haberlerin gönüllü kan bağışlarını düşürebileceğini bile bile atılan bu iftirayı Kızılay karşılıksız bırakmayacaktır” denildi.

11:57 . 1/03/2023 Çarşamba
DHA
Arşiv

Arşiv

Kan bankacılığının Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği usul ve esaslara göre yürütüldüğünün belirtildiği açıklamada, "
Hastaneler, talep ettikleri her kan veya kan bileşeni için SUT’ta belirlenen tedarik süreci maliyeti (çalışanlar, laboratuvar, kan torbaları, soğuk zincir  vs) ay sonunda Kızılay’a ödemekte, ardından ise bu ödemeye kendi giderlerini de ekleyerek SGK’ya fatura etmektedir. Dolayısıyla tüm sürecin maliyetini devletimiz karşılamaktadır. Haberlerde sözü edilen faturalandırma yöntemleri tamamen hastanelerin tüzel kişiliklerinin özelliklerinden ve hizmet alım esaslarının ayrıntılarından oluşmaktadır”
ifadelerine yer verildi.

'Sağlıkta dönüşüm programıyla tüm parasal ilişkilere son verilmiştir'

Konuya ilişkin açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi:

“Geçmiş yıllarda hastane önlerinde yaşanan kötü örneklerin ardından, Sağlıkta Dönüşüm Programı çerçevesinde, 2005 yılında Güvenli Kan Temini Projesi hayata geçirilmiştir. Bu proje ile o tarihten itibaren vatandaş ile kan bankaları arasındaki tüm parasal ilişkiye son verilmiş, kan ve kan ürünlerinin temini görevi Kızılay’a verilmiş, bu süreçle ilgili tüm operasyonel maliyet ise Sosyal Güvenlik Kurumu üzerine bırakılmıştır.

Bu alanda Avrupa mevzuatıyla uyumlanan Kanun ise 11 Nisan 2007 tarihinde 5624 sayısı ile kabul edilmiştir. Hükümet, kan ve kan bileşenlerinin maliyetlerini yayımladığı Sağlık Uygulama Tebliği’nde (SUT) ilan etmektedir. Kızılay, 4 bine yakın personel, 830’dan fazla araç ve 300’den fazla noktada aldığı kanları laboratuvarlarda testlere tabii tutmakta, testi geçen kanları özel torbalarına koymakta ve kendisinden talep eden hastanelere soğuk zincire riayet ederek ulaştırmaktadır.

Tüm kamuoyu ve özellikle medya mensuplarının bunu bilmesine rağmen, Kızılay’ın topladığı kan bağışlarını hastanelere sattığı gibi bir yaklaşım sadece ve sadece iftiradan ve kötülükten ibarettir. Bu yöndeki haberlerin gönüllü kan bağışlarını düşürebileceğini bile bile atılan bu iftirayı Kızılay karşılıksız bırakmayacaktır. Bazı hastanelerin belirlenen SUT fiyatlarının üzerinde faturalar kestiği ve yine özel hastanelerin “bunu Kızılay’a aktarıyoruz” diyerek hastalardan farklı ücretler aldığı duyumunu aldığımız her durumda Sağlık Bakanlığı’na suç duyurusunda bulunulmaktadır.”

'Yargı önünde hesap sorulacak'

Yargı yoluna gidileceğinin belirtildiği açıklamada,
“Kızılay zaman zaman vatandaşlara da böyle bir durumla karşılaştıklarında şikayette bulunmalarını hatırlatan duyurular yapmaktadır. Gerçeklik bu olduğu halde, bunun tersini düşündürecek yayınlar çok açıkça ifade etmek gerekirse ahlaksızcadır. Sadece basın ahlak ilkelerine aykırı değil, evrensel ahlak ilkelerine de aykırıdır. Kızılay tüm bu iftiraların hesabını yargı önünde soracaktır”
denildi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kardeşliğimize sıkı sıkı sahip çıkalım ama dalkavuklara asla kulak asmayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kardeşliğimize sıkı sıkı sahip çıkalım ama dalkavuklara asla kulak asmayın

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden Adıyaman'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afad Koordinasyon Merkezi'nde açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın deprem bölgesi ziyaretine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı açıklamada, "Her fani gibi bizim de kusurlarımız hatalarımız olabilir ama her alanda ülkemize canla başla hizmet verdiğimizi hiçkimse inkar edemez. Kentsel dönüşüm projelerini hızlandırmak başta olmak üzere tüm şehirlerimizi en kısa sürede afetlere hazırlıklı hale getirmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Binlerce yıllık medeniyetlere ev sahipliği yapan, bin yıldır kardeşçe yaşadığımız şehirlerimizin yapısal değişime uğramasına göz yumamayız. Depremin yaralarını bir yıl içinde büyük ölçüde saracağımızın sözünü milletime veriyorum. Van’da Bingöl’de Malatya’da bunları nasıl başardıysak şunu unutmayın ki burada da aynı şekilde bunu başaracağız. Yeter ki birliğimize beraberliğime kardeşliğimize sıkı sıkı sahip çıkalım. Ama dalkavuklara asla kulak asmayın. Bir yandan Kızılay’a AFAD’a saldıran bu dalkavuklara kulak asmayın." ifadelerini kullandı.

Kızılay Muş'taki depremzedelerin yemek ihtiyacını karşılıyor
Kızılay Muş'taki depremzedelerin yemek ihtiyacını karşılıyor

Türk Kızılay Muş Şubesi, kentte otel, yurt ve sosyal tesislere yerleştirilen 150 depremzede aileye yemek dağıtıyor. Gıyasettin Bingöl Aşevi'nde çalışan gönüllüler, kazanlarda pişirdikleri 3 çeşit yemeği değişik illerden gelen depremzedelere ulaştırıyor. Türk Kızılay Şube Başkanı Faik Aktaş, gazetecilere, pişirilen yemeklerin ekipler tarafından 11 noktada dağıtıldığını söyledi. Valiliğin koordinesinde kente gelen depremzede ailelerin yemek ve giyim ihtiyaçlarını karşılamak için çaba gösterdiklerini belirten Aktaş, şunları kaydetti: "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından tespit edilen ve kamu misafirhaneleri, öğrenci yurtları ve otellere yerleştirilen depremzedelerimiz için burada pişirilen 1700 porsiyon yemeğimiz vakıftaki görevli ekiplerin de yardımıyla dağıtılıyor. Günlük 150 aileye yemek veriyoruz. İlimize gelen aileleri ziyaret eden gönüllülerimiz, ihtiyaçlarını belirliyorlar. Bugüne kadar 500 kişiye giyim yardımı yapıldı. Gelen talepler doğrultusunda depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyoruz."


 



 



#Kızılay
#kan bağışı
#açıklama
1 saat önce
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Kızılay'dan 'kan bağışlarının hastanelere satıldığı' iftirasına sert tepki: Yargı önünde hesap sorulacak
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