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Kızılay’ın psikososyal destek ekipleri bölgede psikolojik ilk yardım veriyor

Türk Kızılayına bağlı psikososyal destek personelleri ve gönüllüleri, depremin travmatik etkilerini azaltmak için depremzedelere psikolojik ilk yardım hizmeti vermeye başladı. Çocuk ve yetişkinlerle görüşmeler yapıp travmanın etkisini azaltmaya yönelik çalışmalar yapan psikososyal destek ekibi ve gönüllüler, çocukların deprem stresini ve travmalarını azaltmaya yönelik etkinlikler de düzenliyor.

15:45 . 13/02/2023 Pazartesi
AA
Kızılay'ın psikososyal destek ekipleri bölgede psikolojik ilk yardım veriyor

Kızılay'ın psikososyal destek ekipleri bölgede psikolojik ilk yardım veriyor

Türk Kızılayına bağlı psikososyal destek personelleri ve gönüllüleri, depremin travmatik etkilerini azaltmak için depremzedelere psikolojik ilk yardım hizmeti veriyor.


Türk Kızılaydan yapılan yazılı açıklamaya göre, psikolog, klinik psikolog, psikolojik danışma ve rehberlik uzmanı ile sosyal hizmet uzmanlarından oluşan 53 kişilik psikososyal destek ekibi ve gönüllüler, ruhsal travmalara karşı depremzedelere psikolojik ilk yardım uygulamaları yapıyor.

Çocuk ve yetişkinlerle görüşmeler yapıp travmanın etkisini azaltmaya yönelik çalışmalar yapan psikososyal destek ekibi ve gönüllüler, çocukların deprem stresini ve travmalarını azaltmaya yönelik etkinlikler de düzenliyor.


Psikososyal destek çadırları kurulacak

Aile Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile koordineli yürütülen çalışmalar kapsamında psikososyal destek çadırları kurulacak.


Türk Kızılayına bugüne kadar 5 binin üzerinde gönüllü ruh sağlığı uzmanı başvuruda bulundu. Gönüllü uzmanların, deprem bölgesinden başka illere de giderek depremzedelere yönelik çevrim içi ve yüz yüze terapilerle bilgilendirme eğitimleri düzenlemesi planlanıyor.


Türk Kızılayı, çocuklarda travma sonrası stres bozukluğunun etkilerini azaltmak için oyun parkları, oyun alanları, oyuncak, boyama materyalleri ve çocuk hikaye kitaplarına ihtiyaç olduğunu, bağışta bulunmak isteyenlerin "www.kizilay.org.tr" veya 168 çağrı merkezi aracılığıyla ihtiyaç listesine ulaşabileceğini belirtti.


#Türk Kızılay
#Psikososyal destek
#Aile Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı
8 dakika önce
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Kızılay’ın psikososyal destek ekipleri bölgede psikolojik ilk yardım veriyor
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