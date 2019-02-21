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AYDİN

Kızların kavgası pes dedirtti: Yerlerde sürüklediler​

Kızların kavgası pes dedirtti: Yerlerde sürüklediler

Son dönemde artan kız öğrencilerin şiddet ve kavga görüntülerine bir yenisi eklendi. Aydın'da henüz ortaokulda öğrenim gören 3 kız öğrenci, bilinmeyen bir nedenle okul arkadaşını önce tekme tokat dövdü, ardından görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Şikayet üzerine emniyete götürülen şahıslar, serbest bırakıldı.

Haber Merkezi DHA
3 kız öğrenci, bilinmeyen bir nedenle okul arkadaşını tekme tokat dövdü, yerlerde sürükledi.
3 kız öğrenci, bilinmeyen bir nedenle okul arkadaşını tekme tokat dövdü, yerlerde sürükledi.

Olay, Didim ilçesinde meydana geldi. Ortaokul öğrencisi N.E., D.K. ve Z.K. yaşıtları olan A.B.'yi bilinmeyen nedenle köşede sıkıştırarak dövdü. 3 kız, A.B.'yi yerde sürükledi ardından üstüne çıkarak tekmeledi.

Tarafların ailelerinin de karıştığı kavgada, A.B.'nin yakını H.K. da karşı grup tarafından darbedildi. H.K. ve A.B.'nin şikayeti üzerine polis olayla ilgili 7 kişiyi ifade almak üzere emniyete götürdü.

İfadeleri alınan 7 kişi serbest bırakıldı. Öte yandan olay, cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.

Kızların kavgası pes dedirtti: Yerlerde sürüklediler!
OYNAT 01:02
Kızların kavgası pes dedirtti: Yerlerde sürüklediler!
Aydın Didim'de bir sokakta kız öğrenciler arasındaki kavga pes dedirtti. Ortaokul çağındaki üç kız öğrenci, bir kız öğrenciyi köşeye sıkıştırıp feci şekilde dayak atarken, bir kız ise olayı cep telefonuyla kaydederek, sosyal medyada paylaştı.
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