Kızların kavgası pes dedirtti: Yerlerde sürüklediler​

3 kız öğrenci, bilinmeyen bir nedenle okul arkadaşını tekme tokat dövdü, yerlerde sürükledi.

Olay, Didim ilçesinde meydana geldi. Ortaokul öğrencisi N.E., D.K. ve Z.K. yaşıtları olan A.B.'yi bilinmeyen nedenle köşede sıkıştırarak dövdü. 3 kız, A.B.'yi yerde sürükledi ardından üstüne çıkarak tekmeledi.

Tarafların ailelerinin de karıştığı kavgada, A.B.'nin yakını H.K. da karşı grup tarafından darbedildi. H.K. ve A.B.'nin şikayeti üzerine polis olayla ilgili 7 kişiyi ifade almak üzere emniyete götürdü.

İfadeleri alınan 7 kişi serbest bırakıldı. Öte yandan olay, cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.