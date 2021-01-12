KKK'deki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturmada 13 gözaltı kararı

Dünya

AB'nin sınırlarını korumak ve yönetmekle görevli Frontex, Ege'de göçmenlerin geri itilmesini desteklemenin yanı sıra taciz ve görevi kötüye kullanma gibi suçlamalarla karşı karşıya. Frontex ile ilgili suçlamaların artması üzerine AB Ombudsman Kurumu da ajans hakkında soruşturma başlatmıştı. AB Komisyonunun ajanstan sorumlu üyesi Ylva Johansson da Frontex yönetimini kasımda acil toplantıya çağırmıştı. Frontex Direktörü Fabrice Leggeri ise kurumunun Yunanistan'ın mültecileri açık denize geri itmesine destek verdiği yönündeki iddiaları reddetmişti.