Gündem KKKdeki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturmada 13 gözaltı kararı
ANKARA

KKK'deki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturmada 13 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki (KKK) yapılanmasında yer alan 1 "mahrem imam" ile 12 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.

Haber Merkezi AA
13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki "mahrem hizmetler" yapılanmasıyla bağlantılı ve örgütün ankesörlü ve ardışık arama yöntemini kullandığı belirlenen 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Öte yandan şüphelilerin 1'inin "mahrem imam", 9'unun muvazzaf astsubay, 3'ünün ihraç edilmiş astsubay olduğu, 10'unun Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandığı öğrenildi.

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