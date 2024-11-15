KKTC 41 yaşında! Erdoğan'dan Tatar'a tebrik mektubu: Bizler için büyük gurur kaynağı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 41'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı. Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 41'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tebrik mektubu gönderdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan mektubunda, Kıbrıs Türk halkının 60 yılı aşkın süredir verdiği destansı varoluş mücadelesine vurgu yaptı.