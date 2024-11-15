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KKTC 41 yaşında! Erdoğan'dan Tatar'a tebrik mektubu: Bizler için büyük gurur kaynağı

KKTC 41 yaşında! Erdoğan'dan Tatar'a tebrik mektubu: Bizler için büyük gurur kaynağı

Seren Som
11:0015/11/2024, Cuma
G: 15/11/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 50. Yıl dönümü kutlamaları için KKTC'de. (20-07-2024)
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 50. Yıl dönümü kutlamaları için KKTC'de. (20-07-2024)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 41'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tebrik mektubu gönderdi. Erdoğan, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana egemenliğini her geçen gün daha da tahkim etmek suretiyle geleceğe emin adımlarla ilerlemesi bizler için büyük gurur kaynağıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 41'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı. Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Dostumuz, kardeşimiz, Akdeniz'de barışın, adaletin ve huzurun teminatı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 41'inci kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi hürmetle yad ediyor, Kıbrıs Türk'ü kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi iletiyorum."

Tatar'a mektup

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 41'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tebrik mektubu gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mektubunda, Kıbrıs Türk halkının 60 yılı aşkın süredir verdiği destansı varoluş mücadelesine vurgu yaptı.

'Büyük gurur kaynağı'

"Bunun en kıymetli tezahürü olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana egemenliğini her geçen gün daha da tahkim etmek suretiyle geleceğe emin adımlarla ilerlemesi bizler için büyük gurur kaynağıdır"
dedi.
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs meselesinin adil ve sürdürülebilir bir çözüme ulaşmasının Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin tescili ve haklarının teslim edilmesiyle mümkün olabileceğine dikkat çekti.

'Her daim yanınızdayız'

"Uluslararası toplum Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tanıyarak ülkeniz ile diplomatik, siyasi ve ekonomik ilişkiler tesis edilmesinin önü açılmalıdır"
dedi.
  • Ana vatan ve garantör Türkiye'nin her daim Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.




#Recep Tayyip Erdoğan
#Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
#Mesaj

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